Известный украинский тренер выбрал Первую лигу вместо еврокубков

Бывший главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко рассказал, почему выбрал работу в черновицкой «Буковине», а не «Александрии»:

– Как развивались события с назначением в «Буковине»?

– Все знают, что мне поступило несколько предложений. Первой вышла на меня ФК «Александрия», потом 2 июня появился вариант с «Буковиной», и мой выбор остановился на Черновцах. До этого момента никаких переговоров не было.

– Предложение «Буковины» привлекательно как с профессиональной точки зрения, так и фактором безопасности. Что было первым?

– В первую очередь, это профессиональный вызов. В семейном кругу все взвесили и пришли к выводу, что стоит пойти на этот шаг. Попытаться вернуть в Черновцы элитный футбол, которого здесь не было 31 год.

Руководство «Буковины» было во мне заинтересовано, болельщики меня здесь любят. Все пазлы сложились. Я понимаю, насколько это амбициозный клуб, какие ожидания от меня у руководства и жителей Черновцов, – рассказал Шищенко.