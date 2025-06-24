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ATP
24 июня 2025, 08:03 | Обновлено 24 июня 2025, 08:04
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0

18-летний бразилец одержал первую победу в основной сетке АТР-тура на траве

Жоау Фонсека переиграл бельгийца Зизу Бергса

24 июня 2025, 08:03 | Обновлено 24 июня 2025, 08:04
90
0
18-летний бразилец одержал первую победу в основной сетке АТР-тура на траве
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Бразильский теннисист Жоау Фонсека на турнире ATP 250 в Истборне, Великобритания, одержал первую победу в основной сетке АТР-тура на травяном покрытии.

После неудачных матчей на траве в прошлом сезоне и вылета в первом же раунде на турнире в немецком Галле Фонсека одолел в 1/16 финала бельгийца Зизу Бергса с убедительным камбеком – 6:7 (8:10), 6:0, 6:3.

Для достижения первой в профессиональной карьере победы на травяном корте 18-летнему бразильцу понадобилось четыре попытки.

Во втором круге Фонсека сыграет против пятой ракетки мира и действующего чемпиона турнира Тейлора Фритца.

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ATP Истборн Жоау Фонсека Зизу Бергс Тейлор Фритц
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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