18-летний бразилец одержал первую победу в основной сетке АТР-тура на траве

Бразильский теннисист Жоау Фонсека на турнире ATP 250 в Истборне, Великобритания, одержал первую победу в основной сетке АТР-тура на травяном покрытии.

После неудачных матчей на траве в прошлом сезоне и вылета в первом же раунде на турнире в немецком Галле Фонсека одолел в 1/16 финала бельгийца Зизу Бергса с убедительным камбеком – 6:7 (8:10), 6:0, 6:3.

Для достижения первой в профессиональной карьере победы на травяном корте 18-летнему бразильцу понадобилось четыре попытки.

Во втором круге Фонсека сыграет против пятой ракетки мира и действующего чемпиона турнира Тейлора Фритца.