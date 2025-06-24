18-летний бразилец одержал первую победу в основной сетке АТР-тура на траве
Жоау Фонсека переиграл бельгийца Зизу Бергса
Бразильский теннисист Жоау Фонсека на турнире ATP 250 в Истборне, Великобритания, одержал первую победу в основной сетке АТР-тура на травяном покрытии.
После неудачных матчей на траве в прошлом сезоне и вылета в первом же раунде на турнире в немецком Галле Фонсека одолел в 1/16 финала бельгийца Зизу Бергса с убедительным камбеком – 6:7 (8:10), 6:0, 6:3.
Для достижения первой в профессиональной карьере победы на травяном корте 18-летнему бразильцу понадобилось четыре попытки.
Во втором круге Фонсека сыграет против пятой ракетки мира и действующего чемпиона турнира Тейлора Фритца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американская и бразильская команды в день рождения Месси сыграли 2:2 и вышли в плей-офф КЧМ
Киевский клуб рассматривал потенциальный трансфер, но в итоге отказался