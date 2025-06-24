Сикан рассказал, как сорвался его трансфер в Хоффенхайм в 2019 году

Бывший нападающий «Шахтера» Данило Сикан рассказал о том, как в 2019 году сорвался его трансфер из «Карпат» в немецкий «Хоффенхайм»:

«У меня были предложения от других команд. В то время, возможно, больше всего я хотел поехать в Германию, когда переходил в «Шахтер». Тогда клубы не договорились. Я очень сильно плакал из-за этого, что не получилось.

Смалийчук тогда был, и не договорились. Я приехал как на просмотр, и там было очень много тестовых комнат. Там был такой куб, и где загорается зеленым – туда ты должен отдать передачу. Там для развития молодого футболиста было все что хочешь».

В январе 2025 года Сикан перешел из «Шахтера» в турецкий «Трабзонспор». Весной он провел 18 матчей и забил 3 гола.