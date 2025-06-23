Нападающий недоволен тренером. Он забивал Барселоне и за сборную Украины

Украинский форвард Даниил Сикан выразил недовольство своим игровым временем в турецком «Трабзонспоре».

«Пытался ли поговорить с тренером? Я как-то не подходил к этому разговору лично. Как-то не привык начинать разговор с тренером по этому поводу. Я просто тренируюсь, продолжаю. У меня были такие ситуации и в Шахтере. Я к этому привык. Просто понимаю, что не нужно на этом зацикливаться. Надо просто тренироваться дальше и ни в коем случае не обижаться», — сказал Сикан.

В этом сезоне Сикан провел за турецкий клуб 19 матчей, забил три гола и сделал одну голевую передачу. Ранее Сикан впервые стал отцом.