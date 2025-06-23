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Турция
23 июня 2025, 20:38 |
1890
0

Нападающий недоволен тренером. Он забивал Барселоне и за сборную Украины

Даниил Сикан хочет больше играть за «Трабзонспор»

23 июня 2025, 20:38 |
1890
0
Нападающий недоволен тренером. Он забивал Барселоне и за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский форвард Даниил Сикан выразил недовольство своим игровым временем в турецком «Трабзонспоре».

«Пытался ли поговорить с тренером? Я как-то не подходил к этому разговору лично. Как-то не привык начинать разговор с тренером по этому поводу. Я просто тренируюсь, продолжаю. У меня были такие ситуации и в Шахтере. Я к этому привык. Просто понимаю, что не нужно на этом зацикливаться. Надо просто тренироваться дальше и ни в коем случае не обижаться», — сказал Сикан.

В этом сезоне Сикан провел за турецкий клуб 19 матчей, забил три гола и сделал одну голевую передачу. Ранее Сикан впервые стал отцом.

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Даниил Сикан чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fighthub
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