ВИДЕО. Первая ракетка мира провел первую тренировку на кортах Уимблдона

Первая ракетка мирового рейтинга ATP Янник Синнер после поражения на травяном турнире в Галле от Александра Бублика признался журналистам, что ему нужно немного больше отдыха, особенно в ментальном плане.

Проигрыш Карлосу Алькарасу в финале Ролан Гаррос 2025 и те упущенные шансы, которые он оставил на парижских кортах, психологически проявились уже во втором для итальянца матче на траве в этом сезоне.

И тем не менее, обещанный отдых, о котором говорил итальянский теннисист, не последовал. Синнер не стал терять время и уже вернулся к работе.

Утром в понедельник, 23 июня, он прилетел в Лондон, а уже днем провел первую тренировку на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Таким образом, у него есть ровно неделя подготовки до старта третьего турнира Большого шлема в сезоне.

ВИДЕО. Янник Синнер пришел на первую тренировку в Лондоне