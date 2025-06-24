ВИДЕО. Первая ракетка мира провел первую тренировку на кортах Уимблдона
Янник Синнер прилетел в Лондон
Первая ракетка мирового рейтинга ATP Янник Синнер после поражения на травяном турнире в Галле от Александра Бублика признался журналистам, что ему нужно немного больше отдыха, особенно в ментальном плане.
Проигрыш Карлосу Алькарасу в финале Ролан Гаррос 2025 и те упущенные шансы, которые он оставил на парижских кортах, психологически проявились уже во втором для итальянца матче на траве в этом сезоне.
И тем не менее, обещанный отдых, о котором говорил итальянский теннисист, не последовал. Синнер не стал терять время и уже вернулся к работе.
Утром в понедельник, 23 июня, он прилетел в Лондон, а уже днем провел первую тренировку на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Таким образом, у него есть ровно неделя подготовки до старта третьего турнира Большого шлема в сезоне.
ВИДЕО. Янник Синнер пришел на первую тренировку в Лондоне
Il n. 1 del mondo è arrivato a Wimbledon 🔥— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) June 23, 2025
(📹 IG @Wimbledon) pic.twitter.com/AjFUP272HU
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