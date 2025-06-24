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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 08:01 |
163
0

В четвертьфинале КЧМ-2025 гарантировано сыграет бразильская команда

На старте плей-офф очное противостояние проведут Палмейрас и Ботафого

24 июня 2025, 08:01 |
163
0
В четвертьфинале КЧМ-2025 гарантировано сыграет бразильская команда
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 24 июня стали известны первые пары 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025: Интер Майами – ПСЖ, Палмейрас – Ботафого.

Палмейрас и Ботафого – две бразильские команды. Это означает, что в четвертьфинале гарантировано сыграет коллектив из Бразилии. Палмейрас стал первым в группе A, а Ботафого занял вторую позицию в квартете B.

Встреча зелено-белых и одинокой звезды состоится 29 июня в Филадельфии на стадионе Линкольн Файненшел Филд.

Помимо Палмейраса и Ботафого, в плей-офф также уже вышел бразильский клуб Фламенго, который досрочно выиграл группу D.

На КЧМ выступает еще одна бразильская команда – Флуминенсе. Команда воинов лидирует в группе F и в последнем туре поборется против Мамелоди Сандаунс.

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Палмейрас Ботафого Флуминенсе Фламенго клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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