В четвертьфинале КЧМ-2025 гарантировано сыграет бразильская команда
На старте плей-офф очное противостояние проведут Палмейрас и Ботафого
В ночь на 24 июня стали известны первые пары 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025: Интер Майами – ПСЖ, Палмейрас – Ботафого.
Палмейрас и Ботафого – две бразильские команды. Это означает, что в четвертьфинале гарантировано сыграет коллектив из Бразилии. Палмейрас стал первым в группе A, а Ботафого занял вторую позицию в квартете B.
Встреча зелено-белых и одинокой звезды состоится 29 июня в Филадельфии на стадионе Линкольн Файненшел Филд.
Помимо Палмейраса и Ботафого, в плей-офф также уже вышел бразильский клуб Фламенго, который досрочно выиграл группу D.
На КЧМ выступает еще одна бразильская команда – Флуминенсе. Команда воинов лидирует в группе F и в последнем туре поборется против Мамелоди Сандаунс.
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