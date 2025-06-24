В четвертьфинале КЧМ-2025 гарантировано сыграет бразильская команда

В ночь на 24 июня стали известны первые пары 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025: Интер Майами – ПСЖ, Палмейрас – Ботафого.

Палмейрас и Ботафого – две бразильские команды. Это означает, что в четвертьфинале гарантировано сыграет коллектив из Бразилии. Палмейрас стал первым в группе A, а Ботафого занял вторую позицию в квартете B.

Встреча зелено-белых и одинокой звезды состоится 29 июня в Филадельфии на стадионе Линкольн Файненшел Филд.

Помимо Палмейраса и Ботафого, в плей-офф также уже вышел бразильский клуб Фламенго, который досрочно выиграл группу D.

На КЧМ выступает еще одна бразильская команда – Флуминенсе. Команда воинов лидирует в группе F и в последнем туре поборется против Мамелоди Сандаунс.