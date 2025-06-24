Потянет ли Атлетико? Аль-Хиляль предложил безумную зарплату игроку Милана

27-летний французский защитник «Милана» Тео Эрнандес может перейти в «Аль-Хиляль».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии уже предложил защитнику 22 миллиона евро в год.

На Эрнандеса претендует мадридский «Атлетико», но предложения от испанского клуба пока не поступали.

Француз в прошлом сезоне сыграл за итальянский клуб 49 матчей и забил 5 мячей.

По данным портала Transfermarkt, Тео Эрнандес оценивается в 35 миллионов евро.