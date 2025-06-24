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Саудовская Аравия
24 июня 2025, 04:50 | Обновлено 24 июня 2025, 04:51
282
0

Потянет ли Атлетико? Аль-Хиляль предложил безумную зарплату игроку Милана

Тео Эрнандес сможет получать в новом клубе 22 миллиона евро

24 июня 2025, 04:50 | Обновлено 24 июня 2025, 04:51
282
0
Потянет ли Атлетико? Аль-Хиляль предложил безумную зарплату игроку Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний французский защитник «Милана» Тео Эрнандес может перейти в «Аль-Хиляль».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии уже предложил защитнику 22 миллиона евро в год.

На Эрнандеса претендует мадридский «Атлетико», но предложения от испанского клуба пока не поступали.

Француз в прошлом сезоне сыграл за итальянский клуб 49 матчей и забил 5 мячей.

По данным портала Transfermarkt, Тео Эрнандес оценивается в 35 миллионов евро.

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Милан трансферы Атлетико Мадрид Тео Эрнандес трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Аль-Хиляль Николо Скира
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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