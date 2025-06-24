Саудовская Аравия24 июня 2025, 04:50 | Обновлено 24 июня 2025, 04:51
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Потянет ли Атлетико? Аль-Хиляль предложил безумную зарплату игроку Милана
Тео Эрнандес сможет получать в новом клубе 22 миллиона евро
24 июня 2025, 04:50 | Обновлено 24 июня 2025, 04:51
282
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27-летний французский защитник «Милана» Тео Эрнандес может перейти в «Аль-Хиляль».
Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии уже предложил защитнику 22 миллиона евро в год.
На Эрнандеса претендует мадридский «Атлетико», но предложения от испанского клуба пока не поступали.
Француз в прошлом сезоне сыграл за итальянский клуб 49 матчей и забил 5 мячей.
По данным портала Transfermarkt, Тео Эрнандес оценивается в 35 миллионов евро.
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