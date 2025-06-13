Испания13 июня 2025, 05:10 | Обновлено 13 июня 2025, 07:05
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Защитник Милана близок к переезду в Мадрид
«Атлетико» сделал предложение итальянскому клубу по Тео Эрнандесу
13 июня 2025, 05:10 | Обновлено 13 июня 2025, 07:05
575
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27-летний защитник «Милана» Тео Эрнандес очень близок к переходу в мадридский «Атлетико».
Об этом сообщает журналист Жанлука Ди Марцио.
Известно, что испанская команда предложила за Тео 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Эрнандес провел в футболке "россонери" 49 матчей и забил 5 мячей.
Недавно Эрнандес отказался от перехода в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Также итальянский клуб отказался продавать Тео в «Атлетико» за 15 миллионов.
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