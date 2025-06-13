Защитник Милана близок к переезду в Мадрид

27-летний защитник «Милана» Тео Эрнандес очень близок к переходу в мадридский «Атлетико».

Об этом сообщает журналист Жанлука Ди Марцио.

Известно, что испанская команда предложила за Тео 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эрнандес провел в футболке "россонери" 49 матчей и забил 5 мячей.

Недавно Эрнандес отказался от перехода в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Также итальянский клуб отказался продавать Тео в «Атлетико» за 15 миллионов.