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Украина. Первая лига
24 июня 2025, 03:35 | Обновлено 24 июня 2025, 04:33
94
0

Источник: Левый Берег может потерять бразильского легионера

Сиднней может покинуть киевскую команду Первой лиги

24 июня 2025, 03:35 | Обновлено 24 июня 2025, 04:33
94
0
Источник: Левый Берег может потерять бразильского легионера
ФК Левый Берег. Сиднней

После неудачи в переходных матчах и потери места в Украинской Премьер-лиге «Левый Берег» может попрощаться с одним из лидеров команды.

Клуб может покинуть 25-летний бразильский латераль Сиднней, который был одним из самых заметных игроков команды в сезоне 2024/25.

По информации источника, защитник уже имеет как минимум три предложения от других клубов, причем не только из Украины. Сиднней до сих пор находится в Бразилии, тогда как «Левый Берег» уже вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

В прошлом сезоне Сидней провел 19 матчей в УПЛ и забил 4 гола, отличный результат для оборонительного игрока. Его контракт с клубом действует еще два года (до июня 2027), так что «Левый Берег» в случае трансфера должен получить компенсацию.

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Сиднней Силва Сантос Первая лига Украины Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: Telegram
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