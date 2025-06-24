Источник: Левый Берег может потерять бразильского легионера
Сиднней может покинуть киевскую команду Первой лиги
После неудачи в переходных матчах и потери места в Украинской Премьер-лиге «Левый Берег» может попрощаться с одним из лидеров команды.
Клуб может покинуть 25-летний бразильский латераль Сиднней, который был одним из самых заметных игроков команды в сезоне 2024/25.
По информации источника, защитник уже имеет как минимум три предложения от других клубов, причем не только из Украины. Сиднней до сих пор находится в Бразилии, тогда как «Левый Берег» уже вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.
В прошлом сезоне Сидней провел 19 матчей в УПЛ и забил 4 гола, отличный результат для оборонительного игрока. Его контракт с клубом действует еще два года (до июня 2027), так что «Левый Берег» в случае трансфера должен получить компенсацию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
О прекращении сотрудничества рассказал Сергей Лапин
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы А клубного чемпионата мира 2025