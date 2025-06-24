Источник: Левый Берег может потерять бразильского легионера

После неудачи в переходных матчах и потери места в Украинской Премьер-лиге «Левый Берег» может попрощаться с одним из лидеров команды.

Клуб может покинуть 25-летний бразильский латераль Сиднней, который был одним из самых заметных игроков команды в сезоне 2024/25.

По информации источника, защитник уже имеет как минимум три предложения от других клубов, причем не только из Украины. Сиднней до сих пор находится в Бразилии, тогда как «Левый Берег» уже вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

В прошлом сезоне Сидней провел 19 матчей в УПЛ и забил 4 гола, отличный результат для оборонительного игрока. Его контракт с клубом действует еще два года (до июня 2027), так что «Левый Берег» в случае трансфера должен получить компенсацию.