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  4. Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 13:02 |
1272
0

Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета

Андрей Гаврюшов назвал главную задачу «Левого Берега» в новом сезоне

23 июня 2025, 13:02 |
1272
0
Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета
ФК Левый Берег Киев

Главный тренер киевского «Левого Берега» Андрей Гаврюшов назвал главную цель команды в новом сезоне – вернуться в элитный дивизион:

«Левый Берег» будет играть в этом сезоне в Первой лиге. Кто ваши главные конкуренты в чемпионате?

– Во-первых, задачу озвучит президент, но мы ставим цель возвращения в Премьер-лигу. Нас ждет классический формат в 16 команд, в два круга будет интересно. Команде будут противостоять опытные коллективы, как «Черноморец», «Ворскла», «Буковина». Но к каждому сопернику относимся с уважением, – рассказал Гаврюшов.

По итогам сезона «Левый Берег» занял 14-е место, попал в плей-офф, где уступил дважды харьковскому «Металлисту 1925». После этих неудач киевский коллектив вылетел в Первую лигу.

На данный момент подопечные Гаврюшова готовятся к новому сезону и уже запланировали ряд контрольных матчей. 28 июня «Левый Берег» проведет домашнюю игру против винницкой «Нивы», а 5 июля сыграет с ФК «Чернигов». Об именах следующих соперников будет объявлено позже.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Андрей Гаврюшов учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Николай Титюк Источник: ФК Левый Берег
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