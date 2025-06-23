Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета

Главный тренер киевского «Левого Берега» Андрей Гаврюшов назвал главную цель команды в новом сезоне – вернуться в элитный дивизион:

– «Левый Берег» будет играть в этом сезоне в Первой лиге. Кто ваши главные конкуренты в чемпионате?

– Во-первых, задачу озвучит президент, но мы ставим цель возвращения в Премьер-лигу. Нас ждет классический формат в 16 команд, в два круга будет интересно. Команде будут противостоять опытные коллективы, как «Черноморец», «Ворскла», «Буковина». Но к каждому сопернику относимся с уважением, – рассказал Гаврюшов.

По итогам сезона «Левый Берег» занял 14-е место, попал в плей-офф, где уступил дважды харьковскому «Металлисту 1925». После этих неудач киевский коллектив вылетел в Первую лигу.

На данный момент подопечные Гаврюшова готовятся к новому сезону и уже запланировали ряд контрольных матчей. 28 июня «Левый Берег» проведет домашнюю игру против винницкой «Нивы», а 5 июля сыграет с ФК «Чернигов». Об именах следующих соперников будет объявлено позже.