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24 июня 2025, 04:09 |
40
0

ФОТО. Одинокий и счастливый! Ламин Ямаль показал свой отдых в Бразилии

Ламин Ямаль приехал в гости к Неймару

24 июня 2025, 04:09 |
40
0
ФОТО. Одинокий и счастливый! Ламин Ямаль показал свой отдых в Бразилии
Instagram. Ламин Ямаль и Неймар

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль показал самые яркие моменты своего летнего отпуска в Бразилии.

17-летний вундеркинд опубликовал множество фото и видео с поездки, чтобы каждый из его подписчиков в Instagram смог ощутить вайб Бразилии.

Ямаль приехал в гости к Неймара и провел несколько дней с ним.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также звезда «Барсы» поиграл в футбол с местными мальчишками и девченками: футболист чудесно отдохнув и набрался впечатлений.

«Одинокий и счастливый, это Бразилия!», – так Ламин Ямаль подписал свою публикацию, подчеркивая, что на этот раз обошлось без романов.

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фото lifestyle Ламин Ямаль Барселона Неймар Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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