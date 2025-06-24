ФОТО. Одинокий и счастливый! Ламин Ямаль показал свой отдых в Бразилии
Ламин Ямаль приехал в гости к Неймару
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль показал самые яркие моменты своего летнего отпуска в Бразилии.
17-летний вундеркинд опубликовал множество фото и видео с поездки, чтобы каждый из его подписчиков в Instagram смог ощутить вайб Бразилии.
Ямаль приехал в гости к Неймара и провел несколько дней с ним.
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Также звезда «Барсы» поиграл в футбол с местными мальчишками и девченками: футболист чудесно отдохнув и набрался впечатлений.
«Одинокий и счастливый, это Бразилия!», – так Ламин Ямаль подписал свою публикацию, подчеркивая, что на этот раз обошлось без романов.
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