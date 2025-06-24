ФОТО. Поль Погба удивил выбором футболки клуба для тренировки

Экс-полузащитник «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба потренировался в футболке мадридского «Реала».

32-летний француз последнее время находился в Майами, где и поддерживал форму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист опубликовал пост с подписью: «Я думаю, пришло время».

Поль отсидев 18-месячную дисквалификацию за употребление допинга и с марта не мог найти новый клуб, после того как «Ювентус» разорвал контракт с игроком по обоюдному согласию.

Фаворитом на подписание Погба считается «Монако» – трансфер будет финализирован после того, как Поль пройдет медосмотр.