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24 июня 2025, 03:32 |
157
0

ФОТО. Поль Погба удивил выбором футболки клуба для тренировки

Погба намекает на свой будущий клуб?

24 июня 2025, 03:32 |
157
0
ФОТО. Поль Погба удивил выбором футболки клуба для тренировки
Instagram. Поль Погба

Экс-полузащитник «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба потренировался в футболке мадридского «Реала».

32-летний француз последнее время находился в Майами, где и поддерживал форму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист опубликовал пост с подписью: «Я думаю, пришло время».

Поль отсидев 18-месячную дисквалификацию за употребление допинга и с марта не мог найти новый клуб, после того как «Ювентус» разорвал контракт с игроком по обоюдному согласию.

Фаворитом на подписание Погба считается «Монако» – трансфер будет финализирован после того, как Поль пройдет медосмотр.

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фото Поль Погба lifestyle Монако трансферы Лиги 1 трансферы Реал Мадрид Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ювентус Манчестер Юнайтед
Максим Лапченко Источник: Instagram
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