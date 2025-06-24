ФОТО. Поль Погба удивил выбором футболки клуба для тренировки
Погба намекает на свой будущий клуб?
Экс-полузащитник «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба потренировался в футболке мадридского «Реала».
32-летний француз последнее время находился в Майами, где и поддерживал форму.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Футболист опубликовал пост с подписью: «Я думаю, пришло время».
Поль отсидев 18-месячную дисквалификацию за употребление допинга и с марта не мог найти новый клуб, после того как «Ювентус» разорвал контракт с игроком по обоюдному согласию.
Фаворитом на подписание Погба считается «Монако» – трансфер будет финализирован после того, как Поль пройдет медосмотр.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 24 июня в 04:00 по Киеву
Украинцем заинтересовался «МЮ»