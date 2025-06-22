Соглашение достигнуто. Назван новый клуб Погба

Французский полузащитник Поль Погба продолжит свою карьеру в «Монако», сообщает Санти Ауна.

По информации источника, 32-летний футболист достиг финансового соглашения с французским клубом. Контракт будет рассчитан на 2 года.

Последним клубом Поля Погба был туринский «Ювентус». Из-за дисквалификации, которая закончилась в начале этого года, он не играл в футбол с 3 сентября 2023 года. Тогда француз последний раз появился на поле в рамках матча с «Эмполи» в Серии А.

Ранее сообщалось о том, что Погба намерен вернуться в сборную Франции.