Соглашение достигнуто. Назван новый клуб Погба
Французский хавбек будет выступать в составе «Монако»
Французский полузащитник Поль Погба продолжит свою карьеру в «Монако», сообщает Санти Ауна.
По информации источника, 32-летний футболист достиг финансового соглашения с французским клубом. Контракт будет рассчитан на 2 года.
Последним клубом Поля Погба был туринский «Ювентус». Из-за дисквалификации, которая закончилась в начале этого года, он не играл в футбол с 3 сентября 2023 года. Тогда француз последний раз появился на поле в рамках матча с «Эмполи» в Серии А.
Ранее сообщалось о том, что Погба намерен вернуться в сборную Франции.
🚨⚪️🔴🇫🇷 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 22, 2025
🔐 L'AS Monaco et Paul Pogba ont trouvé un accord financier
✍️ Contrat jusqu'en juin 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣
Avec @sebnonda pic.twitter.com/cOhsaqwprg
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна уступила Маккартни Кесслер в двух сетах в решающем поединке турнира WTA 250
Чтобы продумать все у Джанни Инфантино и его соратников не хватило то ли времени, то ли смекалки…
Ференцварош також може бути але то дуже вже треба постаратись