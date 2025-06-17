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Франция
17 июня 2025, 13:34 | Обновлено 17 июня 2025, 13:47
346
1

Погба намерен вернуться в сборную Франции

Французский хавбек намерен выступить на чемпионате мира 2026 года

17 июня 2025, 13:34 | Обновлено 17 июня 2025, 13:47
346
1
Погба намерен вернуться в сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Поль Погба намерен вернуться в сборную Франции, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 32-летний футболист работает над тем, что бы вернуться в национальную команду Франции к чемпионату мира 2026 года. У него всегда были хорошие отношения с главным тренером команды Дидье Дешамом.

С марта 2025 года Поль Погба находится без клуба. Он отбыл свою дисквалификацию за допинг. Последний раз француз выходил на поле 3 сентября 2023 года: тогда в составе «Ювентуса» он сыграл против «Эмполи».

Ранее сообщалось о том, что скандальный француз нашел себе новый клуб, который будет играть в ЛЧ.

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Поль Погба сборная Франции по футболу Дидье Дешам
Даниил Кирияка Источник: RMC Sport
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ivankondrat96
Як набере форму та виграє конкуренцію, то чому б і ні
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