Полузащитник Поль Погба намерен вернуться в сборную Франции, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 32-летний футболист работает над тем, что бы вернуться в национальную команду Франции к чемпионату мира 2026 года. У него всегда были хорошие отношения с главным тренером команды Дидье Дешамом.

С марта 2025 года Поль Погба находится без клуба. Он отбыл свою дисквалификацию за допинг. Последний раз француз выходил на поле 3 сентября 2023 года: тогда в составе «Ювентуса» он сыграл против «Эмполи».

Ранее сообщалось о том, что скандальный француз нашел себе новый клуб, который будет играть в ЛЧ.