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Франция
15 июня 2025, 01:55 | Обновлено 15 июня 2025, 01:56
68
0

Скандальный француз нашел себе новый клуб, который будет играть в ЛЧ

Поль Погба близок к подписанию контракта с «Монако»

15 июня 2025, 01:55 | Обновлено 15 июня 2025, 01:56
68
0
Скандальный француз нашел себе новый клуб, который будет играть в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний французский полузащитник Поль Погба может стать игроком «Монако», ведь ведет активные переговоры с клубом.

Об этом сообщает издание Ansa.

Сообщается, что игрок близок к подписанию двухлетнего контракта с клубом Лиги 1.

Добавляется, что переговоры продолжаются в течение нескольких недель. Игрок ожидает, что в следующем сезоне все же выйдет впервые на футбольное поле после дисквалификации за употребление допинга.

Еще в марте Погба был готов вернуться в футбол и мог стать игроком «Марселя», но тогда стороны не пришли к соглашению.

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Александр Сильченко Источник: ANSA
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