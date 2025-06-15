Скандальный француз нашел себе новый клуб, который будет играть в ЛЧ

32-летний французский полузащитник Поль Погба может стать игроком «Монако», ведь ведет активные переговоры с клубом.

Об этом сообщает издание Ansa.

Сообщается, что игрок близок к подписанию двухлетнего контракта с клубом Лиги 1.

Добавляется, что переговоры продолжаются в течение нескольких недель. Игрок ожидает, что в следующем сезоне все же выйдет впервые на футбольное поле после дисквалификации за употребление допинга.

Еще в марте Погба был готов вернуться в футбол и мог стать игроком «Марселя», но тогда стороны не пришли к соглашению.