Скандальный француз нашел себе новый клуб, который будет играть в ЛЧ
Поль Погба близок к подписанию контракта с «Монако»
32-летний французский полузащитник Поль Погба может стать игроком «Монако», ведь ведет активные переговоры с клубом.
Об этом сообщает издание Ansa.
Сообщается, что игрок близок к подписанию двухлетнего контракта с клубом Лиги 1.
Добавляется, что переговоры продолжаются в течение нескольких недель. Игрок ожидает, что в следующем сезоне все же выйдет впервые на футбольное поле после дисквалификации за употребление допинга.
Еще в марте Погба был готов вернуться в футбол и мог стать игроком «Марселя», но тогда стороны не пришли к соглашению.
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