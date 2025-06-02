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Англия
02 июня 2025, 23:43 | Обновлено 02 июня 2025, 23:50
298
0

Переход Мудрика в Челси попал в рейтинг худших трансферов в истории

Украинский вингер не оправдал надежд в английском клубе

02 июня 2025, 23:43 | Обновлено 02 июня 2025, 23:50
298
0
Переход Мудрика в Челси попал в рейтинг худших трансферов в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Веб-портал Vital Football составил рейтинг худших трансферов в истории футбола.

5-е место в рейтинге занял украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

В 2023 году украинец перешел из «Шахтера» в «Челси» за 105 млн евро.

В настоящий момент Мудрик временно отстранен от игры из-за дела, связанного с допингом.

Рейтинг худших трансферов в истории футбола:

  • 1. Усман Дембеле – из «Боруссии» Д в «Барселону» за 105 млн евро в 2017 году
  • 2. Эден Азар – из «Челси» в «Реал» Мадрид за 100 млн евро в 2019 году
  • 3. Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро в 2021 году
  • 4. Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 145 млн евро в 2018 году
  • 5. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» за 105 млн евро в 2023 году
  • 6. Поль Погба – из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 млн евро в 2016 году
  • 7. Алексис Санчес – из «Арсенала» в «МЮ» в обмен на Мхитаряна в 2018 году
  • 8. Анхель Ди Мария – из «Реала» в «МЮ» за 70 млн евро в 2014 году
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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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