Англия02 июня 2025, 23:43 | Обновлено 02 июня 2025, 23:50
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Переход Мудрика в Челси попал в рейтинг худших трансферов в истории
Украинский вингер не оправдал надежд в английском клубе
02 июня 2025, 23:43 | Обновлено 02 июня 2025, 23:50
298
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Веб-портал Vital Football составил рейтинг худших трансферов в истории футбола.
5-е место в рейтинге занял украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик.
В 2023 году украинец перешел из «Шахтера» в «Челси» за 105 млн евро.
В настоящий момент Мудрик временно отстранен от игры из-за дела, связанного с допингом.
Рейтинг худших трансферов в истории футбола:
- 1. Усман Дембеле – из «Боруссии» Д в «Барселону» за 105 млн евро в 2017 году
- 2. Эден Азар – из «Челси» в «Реал» Мадрид за 100 млн евро в 2019 году
- 3. Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро в 2021 году
- 4. Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 145 млн евро в 2018 году
- 5. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» за 105 млн евро в 2023 году
- 6. Поль Погба – из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 млн евро в 2016 году
- 7. Алексис Санчес – из «Арсенала» в «МЮ» в обмен на Мхитаряна в 2018 году
- 8. Анхель Ди Мария – из «Реала» в «МЮ» за 70 млн евро в 2014 году
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