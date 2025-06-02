Переход Мудрика в Челси попал в рейтинг худших трансферов в истории

Веб-портал Vital Football составил рейтинг худших трансферов в истории футбола.

5-е место в рейтинге занял украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

В 2023 году украинец перешел из «Шахтера» в «Челси» за 105 млн евро.

В настоящий момент Мудрик временно отстранен от игры из-за дела, связанного с допингом.

Рейтинг худших трансферов в истории футбола: