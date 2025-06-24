ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сменил аватарку в Instagram, поставив изображение Патрика Бэйтмана из фильма «Американский психопат».

Вероятно, футболист выбрал этот образ как символ популярного в сети типа «сигма» — это популярный интернет-мем и термин, который описывает хладнокровного и уверенного в себе мужчину.

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Сейчас украинец отстранён от футбола из-за положительной допинг-пробы.

Проба «Б» также подтвердила нарушение антидопинговых правил.