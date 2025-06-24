Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Все решил матч против ПСЖ»
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 01:17 |
213
0

Диего СИМЕОНЕ: «Все решил матч против ПСЖ»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал вылет команды из КЧМ

24 июня 2025, 01:17 |
213
0
Диего СИМЕОНЕ: «Все решил матч против ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет команды на стадии группового этапа клубного чемпионата мира несмотря на победу над бразильским «Ботафого».

«Есть ощущение разочарования из-за того, что не смогли пройти дальше. Набрать шесть очков в группе – это неплохо, но все решил матч против ПСЖ, где любая ситуация играла против нас. Сегодня с пенальти – арбитр вернулся к предыдущему эпизоду, чтобы его не назначить... Все как всегда. Мы четко понимаем, над чем нам нужно работать, и этот опыт поможет нам стать лучше.

Не хочу останавливаться на моменте с неназначенным пенальти. Поздравляю соперника – команда билась всеми силами. Они защищались так, как и следует защищаться. Когда команда хорошо защищается и хорошо атакует - у нее больше шансов победить.

Горжусь работой ребят. Мы отдали все, что имели. Выиграли два из трех матчей... И, к сожалению, остались за бортом», – прокомментировал Симеоне.

По теме:
Гол забил – в защите на ноль. Известен лучший игрок матча Сиэтл – ПСЖ
Утешительный приз. Назван лучший игрок матча между Атлетико и Ботафого
Атлетико – Ботафого – 1:0. Гризманн не спас. Видео гола и обзор
клубный чемпионат мира по футболу Атлетико Мадрид Ботафого Диего Симеоне
Александр Сильченко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Футбол | 23 июня 2025, 08:49 3
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача

Тренер обратился к Джуду Беллингему

Владелец Руха назвал задачу команды на сезон УПЛ. Очень амбициозно
Футбол | 23 июня 2025, 20:37 7
Владелец Руха назвал задачу команды на сезон УПЛ. Очень амбициозно
Владелец Руха назвал задачу команды на сезон УПЛ. Очень амбициозно

Козловский хочет видеть Рух минимум в топ-6 УПЛ

Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Бокс | 23.06.2025, 06:35
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Лидеру Сампдории предложили контракт в Саудовской Аравии на 15 млн евро
Футбол | 24.06.2025, 02:17
Лидеру Сампдории предложили контракт в Саудовской Аравии на 15 млн евро
Лидеру Сампдории предложили контракт в Саудовской Аравии на 15 млн евро
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Футбол | 23.06.2025, 20:59
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
22.06.2025, 20:12 1
Другие виды
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
22.06.2025, 08:13 11
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»
Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»
22.06.2025, 11:29
Футбол
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
22.06.2025, 08:49 18
Бокс
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
22.06.2025, 20:25
Теннис
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
23.06.2025, 19:25 12
Футбол
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
23.06.2025, 06:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем