Диего СИМЕОНЕ: «Все решил матч против ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет команды на стадии группового этапа клубного чемпионата мира несмотря на победу над бразильским «Ботафого».

«Есть ощущение разочарования из-за того, что не смогли пройти дальше. Набрать шесть очков в группе – это неплохо, но все решил матч против ПСЖ, где любая ситуация играла против нас. Сегодня с пенальти – арбитр вернулся к предыдущему эпизоду, чтобы его не назначить... Все как всегда. Мы четко понимаем, над чем нам нужно работать, и этот опыт поможет нам стать лучше.

Не хочу останавливаться на моменте с неназначенным пенальти. Поздравляю соперника – команда билась всеми силами. Они защищались так, как и следует защищаться. Когда команда хорошо защищается и хорошо атакует - у нее больше шансов победить.

Горжусь работой ребят. Мы отдали все, что имели. Выиграли два из трех матчей... И, к сожалению, остались за бортом», – прокомментировал Симеоне.