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  4. Обнародованы зарплаты в Металлисте 1925. Сколько будет получать Калюжный?
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 01:17 |
136
0

Обнародованы зарплаты в Металлисте 1925. Сколько будет получать Калюжный?

Харьковский клуб вернулся в УПЛ

25 июня 2025, 01:17 |
136
0
Обнародованы зарплаты в Металлисте 1925. Сколько будет получать Калюжный?
ФК Металлист 1925

Обнародованы размеры зарплат в харьковском «Металлисте 1925».

По информации источника, средняя зарплата футболистов в харьковском клубе составляет 10-15 тысяч долларов ежемесячно. Именитые новички, такие как Илья Крупский или Иван Калюжный, кроме подписного бонуса, будут зарабатывать 25-30 тысяч в месяц.

Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.

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Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты Иван Калюжный Илья Крупский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Металлист 1925
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