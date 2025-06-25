Обнародованы зарплаты в Металлисте 1925. Сколько будет получать Калюжный?
Харьковский клуб вернулся в УПЛ
Обнародованы размеры зарплат в харьковском «Металлисте 1925».
По информации источника, средняя зарплата футболистов в харьковском клубе составляет 10-15 тысяч долларов ежемесячно. Именитые новички, такие как Илья Крупский или Иван Калюжный, кроме подписного бонуса, будут зарабатывать 25-30 тысяч в месяц.
Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
24 июня Бенфика минимально переиграли мюнхенцев со счетом 1:0 в последнем туре КЧМ-2025
На старте плей-офф Интер Майами сыграет с ПСЖ, Палмейрас встретится с Ботафого