Обнародованы зарплаты в Металлисте 1925. Сколько будет получать Калюжный?

Обнародованы размеры зарплат в харьковском «Металлисте 1925».

По информации источника, средняя зарплата футболистов в харьковском клубе составляет 10-15 тысяч долларов ежемесячно. Именитые новички, такие как Илья Крупский или Иван Калюжный, кроме подписного бонуса, будут зарабатывать 25-30 тысяч в месяц.

Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.