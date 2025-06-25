Поворознюк назвал тренера УПЛ, который лучше Шовковского и Ротаня

Президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк назвал лучшего тренера УПЛ на данный момент.

«Самый сильный тренер в УПЛ? Это Лупашко. Я когда-то дал ему шанс, переведя из футболистов в тренеры. Когда-то ко мне подошел Лупашко и сказал: «Александр Григорьевич, я не хочу попробовать тренировать, я смогу». И он смог. Он действительно поставил ту игру, которая мне нравится», – сказал Александр Поворознюк.

Ранее Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.