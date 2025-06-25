Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поворознюк назвал тренера УПЛ, который лучше Шовковского и Ротаня
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 21:55 | Обновлено 25 июня 2025, 22:06
1577
0

Поворознюк назвал тренера УПЛ, который лучше Шовковского и Ротаня

Президент «Ингульца» выделил Лупашко

25 июня 2025, 21:55 | Обновлено 25 июня 2025, 22:06
1577
0
Поворознюк назвал тренера УПЛ, который лучше Шовковского и Ротаня
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк назвал лучшего тренера УПЛ на данный момент.

«Самый сильный тренер в УПЛ? Это Лупашко. Я когда-то дал ему шанс, переведя из футболистов в тренеры. Когда-то ко мне подошел Лупашко и сказал: «Александр Григорьевич, я не хочу попробовать тренировать, я смогу». И он смог. Он действительно поставил ту игру, которая мне нравится», – сказал Александр Поворознюк.

Ранее Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.

По теме:
ФОТО. Нападающий Руха женился на головокружительной блондинке
ВИДЕО. Заря продолжает работать на учебно-тренировочных сборах
Капитан Динамо настроен стать главным тренером
Александр Поворознюк Ингулец Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Бокс | 25 июня 2025, 04:24 0
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»

Джаррелл Миллер хочет реванша с Дюбуа и отдает ему шансы в бою с Усиком

Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Футбол | 25 июня 2025, 07:23 2
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала

В плей-офф Бенфика сыграет с Челси, а Бавария встретится с Фламенго

Динамо приблизилось к трансферу легионера. Будет официальное предложение
Футбол | 25.06.2025, 22:18
Динамо приблизилось к трансферу легионера. Будет официальное предложение
Динамо приблизилось к трансферу легионера. Будет официальное предложение
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Футбол | 25.06.2025, 01:24
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Теннис | 25.06.2025, 20:12
Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 8
Теннис
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25.06.2025, 15:15 72
Теннис
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 1
Футбол
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
25.06.2025, 14:15 11
Волейбол
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 2
Бокс
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
24.06.2025, 00:50 6
Футбол
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
24.06.2025, 14:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем