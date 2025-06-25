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  4. ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 04:05 |
259
0

ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»

Президент «Ингульца» задал вопрос президенту УАФ

25 июня 2025, 04:05 |
259
0
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк обратился к президенту УАФ Андрею Шевченко с вопросом о бывшем руководителе ассоциации Андрее Павелко.

«Провели двойной аудит, будто Павелко украл много денег. А почему он тогда в тюрьме не сидит? Почему он за границей? В чем вообще суть всего этого.

Его поменяли – дали уехать. Обращаюсь к Шевченко, ты знал, что Павелко украл эти деньги? Тогда почему он сбежал, почему он не сидит?», – сказал Поворознюк.

Ранее Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.

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Александр Поворознюк Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко Андрей Шевченко Ингулец
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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