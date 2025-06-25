ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»

Президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк обратился к президенту УАФ Андрею Шевченко с вопросом о бывшем руководителе ассоциации Андрее Павелко.

«Провели двойной аудит, будто Павелко украл много денег. А почему он тогда в тюрьме не сидит? Почему он за границей? В чем вообще суть всего этого.

Его поменяли – дали уехать. Обращаюсь к Шевченко, ты знал, что Павелко украл эти деньги? Тогда почему он сбежал, почему он не сидит?», – сказал Поворознюк.

Ранее Поворознюк заявил, что готов подарить клуб, но у него есть одно условие. Функционер не сдерживал эмоций после вылета команды из УПЛ.