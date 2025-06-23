Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 Бенфика – Бавария
Поединок третьего тура группы С состоится 24 июня и начнется в 22:00 по Киеву
24 июня Бенфика (Португалия) и Бавария (Германия) проведут очный матч третьего тура группы С клубного чемпионата мира 2025.
Встреча состоится на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка будет француз Франсуа Летексье.
В одном квартете немцы и португальцы выступают вместе с Бока Хуниорс и Окленд Сити. Мюнхенцы с шестью очками уже гарантировали себе плей-офф, а орлы с четырьмя пока нет.
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 Бенфика – Бавария
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Караваев надеется на успех в квалификации Лиги чемпионов
Турки – о предстоящих поединках, которые он будет организовывать