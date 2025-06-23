24 июня Бенфика (Португалия) и Бавария (Германия) проведут очный матч третьего тура группы С клубного чемпионата мира 2025.

Встреча состоится на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Главным арбитром поединка будет француз Франсуа Летексье.

В одном квартете немцы и португальцы выступают вместе с Бока Хуниорс и Окленд Сити. Мюнхенцы с шестью очками уже гарантировали себе плей-офф, а орлы с четырьмя пока нет.

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 Бенфика – Бавария

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.