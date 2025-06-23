Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 Бенфика – Бавария
Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 23:08 |
45
0

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 Бенфика – Бавария

Поединок третьего тура группы С состоится 24 июня и начнется в 22:00 по Киеву

23 июня 2025, 23:08 |
45
0
Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 Бенфика – Бавария
Коллаж Sport.ua

24 июня Бенфика (Португалия) и Бавария (Германия) проведут очный матч третьего тура группы С клубного чемпионата мира 2025.

Встреча состоится на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет француз Франсуа Летексье.

В одном квартете немцы и португальцы выступают вместе с Бока Хуниорс и Окленд Сити. Мюнхенцы с шестью очками уже гарантировали себе плей-офф, а орлы с четырьмя пока нет.

Где смотреть онлайн матч клубного чемпионата мира 2025 Бенфика – Бавария

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бенфика – Бавария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Это нокаут? ПСЖ забил второй гол в ворота Сиэтла на КЧМ-2025
Бенфика – Бавария. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Окленд Сити – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Бенфика Бавария Бенфика - Бавария где смотреть клубный чемпионат мира по футболу Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо: «Набираем мало баллов в рейтинг. Нужно выйти в основу ЛЧ»
Футбол | 23 июня 2025, 17:14 11
Игрок Динамо: «Набираем мало баллов в рейтинг. Нужно выйти в основу ЛЧ»
Игрок Динамо: «Набираем мало баллов в рейтинг. Нужно выйти в основу ЛЧ»

Караваев надеется на успех в квалификации Лиги чемпионов

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Бокс | 23 июня 2025, 08:15 3
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»

Турки – о предстоящих поединках, которые он будет организовывать

Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Футбол | 23.06.2025, 23:36
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Бокс | 23.06.2025, 06:35
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Бокс | 23.06.2025, 06:55
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
23.06.2025, 02:12 6
Бокс
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
21.06.2025, 17:15 3
Бокс
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
21.06.2025, 22:41 3
Бокс
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
23.06.2025, 05:05 3
Футбол
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 6
Футбол
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
22.06.2025, 20:12 1
Другие виды
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
22.06.2025, 00:48 4
Футбол
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
21.06.2025, 20:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем