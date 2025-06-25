Зинедин ЗИДАН: «Как Алекс Фергюсон мог такое сказать о нем?»

Легенда французского футбола Зинедин Зидан высоко оценил уровень бывшего капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

«В течение двух или трех лет Стивен Джеррард был лучшим полузащитником в мире. Джеррард был верен Ливерпулю на протяжении всей своей карьеры – что замечательно для них – любой топ-клуб хотел бы его купить.

Фергюсон сказал, что Джеррард не был топовым игроком? Как Сэр Алекс мог такое сказать? Очевидно, он один из самых успешных тренеров в мире. Но его комментарии о Стивене Джеррарде мне показались очень странными», — сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.