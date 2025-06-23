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WTA
23 июня 2025, 22:42 |
431
0

Экс-первая ракетка на двух тай-брейках одержала первую победу за 1.5 месяца

Наоми Осака успешно стартовала на пятисотнике в Бад-Хомбурге, одолев Ольгу Данилович

23 июня 2025, 22:42 |
431
0
Экс-первая ракетка на двух тай-брейках одержала первую победу за 1.5 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (WTA 56) успешно стартовала на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В 1/16 финала японка в двух сетах переиграла Ольгу Данилович (Сербия, WTA 39) за 2 часа и 8 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/16 финала

Наоми Осака (Япония) [WC] – Ольга Данилович (Сербия) [Q] – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)

Осака провела первое очное противостояние против Данилович. Теннисистки должны были впервые встретиться в 1/32 финала US Open, но тогда Ольга отказалась от поединка.

Следующей соперницей Осаки в Бад-Хомбурге будет пятая сеяная Эмма Наварро, которая на старте соревнований прошла украинку Марту Костюк. Данилович преодолела квалификацию к этому пятисотнику, а в финале отбора одолела украинку Юлию Стародубцеву.

Для Осаки эта первая победа с 10 мая, когда она одолела Марию Боузкову в 1/16 финала тысячника в Риме. Наоми прервала лузстрик из трех поединков.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Наоми Осака Ольга Данилович WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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