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WTA
22 июня 2025, 13:39 | Обновлено 22 июня 2025, 13:41
527
7

Стародубцева потерпела поражение в финале отбора к пятисотнику в Германии

Юлия уступила Ольге Данилович в решающем поединке квалификации в Бад-Хомбурге

22 июня 2025, 13:39 | Обновлено 22 июня 2025, 13:41
527
7
Стародубцева потерпела поражение в финале отбора к пятисотнику в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) уступила в финале квалификации травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В решающем поединке отбора украинка в двух сетах уступила Ольге Данилович (Сербия, WTA 37) за 1 час и 27 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, квалификация

Ольга Данилович (Сербия) [2] – Юлия Стародубцева (Украина) [6] – 7:6 (7:4), 6:2

Это была первая встреча соперниц. На старте квалификации Юлия одолела Виталию Дьяченко, а Ольга справилась с Настасьей Шунк.

Стародубцева сохраняет шансы получиться статус лаки-лузера и все же попасть в основу немецкого пятисотника. Через неделю Юлия выступит в основной сетке Уимблдона-2025.

В Бад-Хомбурге 22 июня сыграют еще две представительницы Украины: в 1/16 финала Марта Костюк выйдет на корт против Эммы Наварро, а Элина Свитолина проведет поединок против Элизе Мертенс.

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Юлия Стародубцева Ольга Данилович WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Vlad Holl
Юля поки що слабенька і нічого не поробиш. Програш Данілович прогнозований.
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+3
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Vitaly Kozak
Потренувалась трохи на траві і добре. Небагато раніше на ній грала.
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+1
Обсервер Влад
В тренді???
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0
Barlowold
Юлія росте дуже швидко — ще рік тому про неї майже не чули, а тепер стабільно бореться з топами.
Програла сильній суперниці, але виглядала гідно. Сподіваюсь, отримає шанс як lucky loser і покаже свій характер
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0
Sashamar
В Істборні було б більше шансів. Ні, поїхала до Бад-Гомбурга, де склад сильніший.
 Божевільності хоробрих співаємо пісню. Всіх стосується.
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0
C.Пеклов
В цьому сезоні в Юлі гра, як гойдалки.Сьогодні знов невірні рішення та багато помилок.
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0
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