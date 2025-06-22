Стародубцева потерпела поражение в финале отбора к пятисотнику в Германии
Юлия уступила Ольге Данилович в решающем поединке квалификации в Бад-Хомбурге
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 68) уступила в финале квалификации травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В решающем поединке отбора украинка в двух сетах уступила Ольге Данилович (Сербия, WTA 37) за 1 час и 27 минут.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, квалификация
Ольга Данилович (Сербия) [2] – Юлия Стародубцева (Украина) [6] – 7:6 (7:4), 6:2
Это была первая встреча соперниц. На старте квалификации Юлия одолела Виталию Дьяченко, а Ольга справилась с Настасьей Шунк.
Стародубцева сохраняет шансы получиться статус лаки-лузера и все же попасть в основу немецкого пятисотника. Через неделю Юлия выступит в основной сетке Уимблдона-2025.
В Бад-Хомбурге 22 июня сыграют еще две представительницы Украины: в 1/16 финала Марта Костюк выйдет на корт против Эммы Наварро, а Элина Свитолина проведет поединок против Элизе Мертенс.
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