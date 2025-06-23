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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 21:13 |
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Стали известны стартовые составы на матч КЧМ-2025 Сиэтл – ПСЖ

Матч стартует в 22:00 по киевскому времени

23 июня 2025, 21:13 |
250
0
Стали известны стартовые составы на матч КЧМ-2025 Сиэтл – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

23 июня, действующий обладатель Лиги чемпионов ПСЖ будет играть против клуба Сиэтл Саундерс в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.

Матч состоится на арене «Lumen Field» в городе Сиэтл. Матч стартует в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Парижане в первых двух матчах разгромили Атлетико (4:0) и сенсационно проиграли Ботафого (0:1). Сиэтл проиграл обе встречи – 1:2 от Ботафого и 1:3 от Атлетико.

Стали известны стартовые составы команд на этот матч.

Сиэтл Саундерс: Фрай, Белл, Рейген, Толо, А. Рольдан, Варгас, К. Рольдан, Ротрок, Русняк, Кент, Феррейра.

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Дуэ, Маюлу, Кварацхелия.

Стартовые составы на матч Сиэтл – ПСЖ

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Сиэтл Саундерс клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы ПСЖ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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