Стали известны стартовые составы на матч КЧМ-2025 Сиэтл – ПСЖ
Матч стартует в 22:00 по киевскому времени
23 июня, действующий обладатель Лиги чемпионов ПСЖ будет играть против клуба Сиэтл Саундерс в рамках третьего тура клубного чемпионата мира.
Матч состоится на арене «Lumen Field» в городе Сиэтл. Матч стартует в 22:00 по киевскому времени.
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Парижане в первых двух матчах разгромили Атлетико (4:0) и сенсационно проиграли Ботафого (0:1). Сиэтл проиграл обе встречи – 1:2 от Ботафого и 1:3 от Атлетико.
Стали известны стартовые составы команд на этот матч.
Сиэтл Саундерс: Фрай, Белл, Рейген, Толо, А. Рольдан, Варгас, К. Рольдан, Ротрок, Русняк, Кент, Феррейра.
ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Хакими, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Дуэ, Маюлу, Кварацхелия.
Стартовые составы на матч Сиэтл – ПСЖ
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