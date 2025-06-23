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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 20:01 | Обновлено 23 июня 2025, 20:37
1505
1

Динамо приняло решение о возможном трансфере Батагова в клуб

Киевский клуб рассматривал потенциальный трансфер, но в итоге отказался

23 июня 2025, 20:01 | Обновлено 23 июня 2025, 20:37
1505
1
Динамо приняло решение о возможном трансфере Батагова в клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

23-летний украинский центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов может уже этим летом сменить клуб.

К футболисту есть интерес со стороны клубов из топовых лиг. Однако трансфер Батагова рассматривал и представитель украинского чемпионата – «Динамо» Киев. «Сине-белые» долгое время обдумывали трансфер центрбека «Трабзонспора», но в итоге отказались от этой идеи.

В этом сезоне Батагов провел 23 матча, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов интересует «Брентфорд», «Кристал Пелас», «Брайтон» и «Фулхэм».

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трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Арсений Батагов трансферы УПЛ Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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MaximusOne
Заторможені, якщо хотіли його, то потрібно було підписувати до переходу в Турцію.
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