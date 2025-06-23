Динамо приняло решение о возможном трансфере Батагова в клуб

23-летний украинский центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов может уже этим летом сменить клуб.

К футболисту есть интерес со стороны клубов из топовых лиг. Однако трансфер Батагова рассматривал и представитель украинского чемпионата – «Динамо» Киев. «Сине-белые» долгое время обдумывали трансфер центрбека «Трабзонспора», но в итоге отказались от этой идеи.

В этом сезоне Батагов провел 23 матча, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов интересует «Брентфорд», «Кристал Пелас», «Брайтон» и «Фулхэм».