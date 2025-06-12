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Англия
12 июня 2025, 20:02 | Обновлено 12 июня 2025, 20:21
534
0

Участники еврокубков и гранды. 2 украинца могут перебраться в АПЛ летом

Аренсий Батагов и Владислав Ванат привлекают внимание нескольких клубов из Англии

12 июня 2025, 20:02 | Обновлено 12 июня 2025, 20:21
534
0
Участники еврокубков и гранды. 2 украинца могут перебраться в АПЛ летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Внимание клубов Английской Премьер-лиги привлекли 2 игрока молодежной сборной Украины, сообщает TBR Football.

По информации источника, украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов интересен «Брентфорду», «Кристал Пэласу», «Брайтону» и «Фулхэму».

За украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом следят «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Лидс», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Если игроки ярко проявят себя на чемпионате Европы в Словакии, то очень вероятны их трансферы в Англию.

Ранее сообщалось о том, что Ванат стал целью топ-клуба АПЛ, который будет играть в Лиге чемпионов.

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Даниил Кирияка Источник: The Boot Room
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