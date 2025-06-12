Участники еврокубков и гранды. 2 украинца могут перебраться в АПЛ летом

Внимание клубов Английской Премьер-лиги привлекли 2 игрока молодежной сборной Украины, сообщает TBR Football.

По информации источника, украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов интересен «Брентфорду», «Кристал Пэласу», «Брайтону» и «Фулхэму».

За украинским нападающим киевского «Динамо» Владиславом Ванатом следят «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Лидс», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Если игроки ярко проявят себя на чемпионате Европы в Словакии, то очень вероятны их трансферы в Англию.

Ранее сообщалось о том, что Ванат стал целью топ-клуба АПЛ, который будет играть в Лиге чемпионов.