Родион ПЛАКСА: «Шищенко – квалифицированный тренер, приятно работать»

К новому сезону «Буковина» готовится под руководством нового главного тренера Сергея Шищенко. Произошли изменения и в тренерском штабе. Впечатлениями о первой тренировке поделился полузащитник «Буковины» Родион Плакса.

– Родион, команда провела первую тренировку после отпуска. Какие впечатления и ощущения, и как в целом физическое состояние?

– Физическое состояние после отпуска, я считаю, достаточно хорошее. Отпуск не был длительным, ведь отдыхали мы около трех недель. Тренировочный процесс оказался интересным, все было на позитиве. Особое внимание было уделено разминке и некоторым новым упражнениям по физической подготовке, которые нам очень понравились. Также много работали с мячом: и квадраты были, и в футбол поиграли. Все было очень интересно.

– Команда впервые работала под руководством Сергея Шищенко. Каковы впечатления от работы с новым главным тренером?

– Очень положительные впечатления от тренировки! Сергей Юрьевич – квалифицированный тренер, приятно работать под его руководством. Мы и раньше следили за его работой в «Оболони», который смог поставить команде хорошую игру. Я уверен, что и в «Буковине» под руководством Сергея Шищенко мы тоже будем демонстрировать качественную игру.

– Понимают ли уже футболисты, какими будут требования нового рулевого?

– Я думаю, что все понимают, к чему стремится команда и главный тренер – это победа в каждом матче.

– Первое занятие было довольно длительным. Не было ли физически тяжело футболистам, учитывая, что это была дебютная тренировка?

– Да, было немного тяжело, но это нормально. Понемногу втягиваемся в тренировочный процесс, ведь сборы только начались.

– Насколько сейчас настроены на работу после отпуска?

– Настроены на все 100%!