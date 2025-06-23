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  4. Никита ФЕДОТОВ: «Очень счастлив оказаться в таком амбициозном проекте»
Украина. Первая лига
23 июня 2025, 13:58 | Обновлено 23 июня 2025, 14:00
186
0

Никита ФЕДОТОВ: «Очень счастлив оказаться в таком амбициозном проекте»

Новичок «Буковины» поделился эмоциями от перехода в черновицкий клуб

23 июня 2025, 13:58 | Обновлено 23 июня 2025, 14:00
186
0
Никита ФЕДОТОВ: «Очень счастлив оказаться в таком амбициозном проекте»
ФК Буковина. Никита Федотов

Голкипер Никита Федотов стал одним из первых новичков «Буковины» в летнее межсезонье. Вратарь ранее выступал за футбольный клуб ЮКСА, в составе которого провел 50 матчей за два сезона.

Последний матч за свой уже бывший клуб Никита Федотов сыграл как раз против «Буковины». Никита вышел на замену как полевой игрок, отыграв более 5 минут в непривычной для себя позиции центрального нападающего. Федотов рассказал о целях на новый сезон в составе «Буковины».

– Никита, приветствуем тебя в «Буковине»! Скажи, каковы твои первые эмоции после перехода в клуб?

– Я приятно удивлен и очень счастлив, что оказался в таком амбициозном проекте, в таком клубе. Уже с первого дня моего пребывания здесь очень понравилось отношение персонала, руководства. Очень рад стать частью футбольного клуба «Буковина»!

– Что тебе было известно о «Буковине» раньше? Есть ли у тебя знакомые среди футболистов? В целом что ты знаешь о нашем клубе?

– Здесь очень много моих знакомых. Есть футболисты из Днепра, с которыми мы вместе были в академии, в других клубах. Все говорили, что Черновцы – очень классный город! Это маленький город со своей особой атмосферой, в котором живут счастливые люди. Знаю, что в Черновцах очень любят футбол, посещают матчи своей родной команды, поддерживают ее. И это очень радует, ведь мы все играем для болельщиков. С нетерпением жду начала нового сезона, чтобы уже выйти на поле в футболке «Буковины».

– За два года в составе «ЮКСА» ты провел полсотни матчей. Скажи, с какими эмоциями покидал этот клуб, переходя в черновицкую «Буковину»?

– Я покидал этот клуб со смешанными чувствами, ведь в конце прошлого сезона я получил травму, из-за чего не смог помочь своей команде в весенней части чемпионата. Но, в конце концов, в последнем матче все же вышел на поле в составе ЮКСА, правда, как нападающий. Что смог, то и дал этому клубу, и я с теплотой вспоминаю этот период в составе «крестоносцев». Но сейчас наша история подошла к своему завершению. Я желаю успехов клубу ЮКСА в следующем сезоне, но только не в матчах с «Буковиной» (улыбается).

– Вспомним матч заключительного тура Первой лиги прошлого сезона «Буковина» – ЮКСА. Шла 85 минута игры, и именно тогда ты вышел на замену в футболке полевого игрока...

– Да, это довольно нетривиальная история. Я поехал с командой на этот выезд, несмотря на травму. Отыграть матч на последнем рубеже я все равно не смог бы, но решил поехать, ведь в заявке на эту игру было очень мало футболистов. И вот это «вдруг что» все-таки случилось (улыбается). На скамейке запасных все мне говорят: «Быстро переодевайся, ведь наш защитник получил травму». Хорошо, что администратор заранее сделал мне футболку для такого случая (улыбается). Я быстро переоделся, выхожу на поле и... Знаете, сразу такая картинка, будто попал в футбольный симулятор, когда нужно играть за одного игрока и только им одним управлять на поле. Я привык, что все футболисты всегда передо мной, когда я стою на воротах, а здесь игроки повсюду окружают меня. Какая-то такая необычная картинка тогда возникла передо мной. Получил интересный опыт, но играть в воротах мне, конечно, нравится больше.

– За несколько минут на поле ты успел и несколько передач отдать, и нервы защитникам попортить во время стандартов.

– Да не защитникам, а прежде всего своему коллеге по вратарскому цеху Даниилу Каневцеву немного нервы попортил (улыбается). Первая передача, помню, была не очень точная, но потом адаптировался. Побегал немного в поле, подкат хороший сделал, немного на стандартах навязывал борьбу. Скажем так, свою работу выполнил. Чем смог, тем команде и помог.

– Если придется в составе «Буковины» помогать в поле, то готов к такому сценарию?

– Я готов играть там, где меня видит тренер и где я буду приносить наибольшую пользу своей команде. Но, конечно, наибольшую пользу я буду приносить команде именно на своей родной позиции голкипера. Я хочу играть – и это самое главное. Это основная причина того, почему я сюда приехал.

– Расскажи, какие у тебя цели, какую цель ставишь перед собой именно в составе «Буковины»?

– Я хочу играть и помогать «Буковине» выполнять задачи, которые стоят перед командой на сезон. Черновцы – замечательный город, а «Буковина» – это амбициозный клуб с прекрасными болельщиками, которые заслуживают только положительных эмоций.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины назначение тренера Буковина Черновцы трансферы Никита Федотов ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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