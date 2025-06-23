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Украина. Первая лига
23 июня 2025, 13:20 | Обновлено 23 июня 2025, 13:24
456
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина представила обновленный тренерский штаб

Команда начала подготовку к новому сезону

23 июня 2025, 13:20 | Обновлено 23 июня 2025, 13:24
456
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина представила обновленный тренерский штаб
ФК Буковина

Новым главным тренером футбольного клуба «Буковина» (Черновцы) стал Сергей Шищенко. Изменения произошли и в тренерском штабе.

В тренерский штаб Сергея Шищенко вошли первый ассистент главного тренера Николай Гибалюк, тренер вратарей Артем Кичак и Инна Десюк, которая будет отвечать за физическую подготовку игроков, фитнес и реабилитацию. Также остаются в команде Виталий Комарницкий. Он будет выполнять обязанности второго ассистента главного тренера. Тренером по физической подготовке назначен Алексей Коновалов.

В связи с изменениями в тренерском штабе «желто-черных» покинули «Буковину» ассистент главного тренера Александр Коваль и тренер вратарей Александр Купальный. Специалисты работали в клубе в течение сезона 2024/25 и внесли весомый вклад в подготовку и развитие команды. Произошли изменения и в медицинском штабе. Покинул «Буковину» главный врач Антон Петров – на этой должности его заменил Александр Покотило, который в прошлом сезоне работал в «Ворскле-2» и «Ворскле» U-19.

Возвращается на привычную для себя должность спортивного директора клуба Григорий Чурилов, который с октября прошлого года и до завершения сезона 2024/25 возглавлял «Буковину» в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством «Буковина» впервые в своей истории пробилась в полуфинал Кубка Украины, где противостояла киевскому «Динамо» и уступила со счетом 1:4.

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Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины тренеры назначение тренера Сергей Шищенко Николай Гибалюк Артем Кичак Виталий Комарницкий Григорий Чурилов
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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