Умер известный шотландец, который помог Селтику выиграть Лигу чемпионов

На 85-м году жизни в Шотландии умер известный бывший полузащитник «Селтика» Джон Кларк.

В 1967 году Кларк вместе с шотландским клубом одержал победу в Кубке европейских чемпионов (Лига чемпионов) в 1967 году.

В финале «Селтик» обыграл миланский «Интер» (2:1), а Кларк отыграл весь матч.

Начал карьеру в 1958 году. Его первым клубом был именно «Селтик», в футболке которого он сыграл 318 матчей.

После 13 лет в клубе из Глазго Кларк перешел в команду «Гринок Мортон», которая в то время играла в элитном дивизионе Шотландии. Проведя два сезона в команде, решил завершить игровую карьеру.

Также выступал за сборную Шотландии.

Работал ассистентом тренера в «Селтике» и «Абердине», а затем возглавлял команды «Кауденбит», „Странраер“ и «Клайд» (все команды из Шотландии).