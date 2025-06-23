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  4. «У Мельгосы странный контракт». Останется ли тренер в сборной Украины U-21
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 18:40 | Обновлено 23 июня 2025, 19:02
503
0

«У Мельгосы странный контракт». Останется ли тренер в сборной Украины U-21

УАФ пока никак не прокомментировала игру на Евро

23 июня 2025, 18:40 | Обновлено 23 июня 2025, 19:02
503
0
«У Мельгосы странный контракт». Останется ли тренер в сборной Украины U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Мельгоса

По информации журналиста Виктора Вацко, контракт тренера молодежной сборной Украины Унаи Мельгосы истекает летом 2026 года.

Вацко назвал это «странной ситуацией», учитывая, что отбор на следующий чемпионат Европы закончится в октябре 2026 года.

«Это смешно, что контракт тренера молодежной сборной завершится в середине отбора. Такого нет нигде в мире», – сказал Вацко.

УАФ пока ничего не сообщила о том, продолжит ли испанский наставник работу после того, как Украина U-21 на молодежном Евро-2025 вылетела на групповом этапе.

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Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 Украинская ассоциация футбола Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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