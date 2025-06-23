«У Мельгосы странный контракт». Останется ли тренер в сборной Украины U-21

По информации журналиста Виктора Вацко, контракт тренера молодежной сборной Украины Унаи Мельгосы истекает летом 2026 года.

Вацко назвал это «странной ситуацией», учитывая, что отбор на следующий чемпионат Европы закончится в октябре 2026 года.

«Это смешно, что контракт тренера молодежной сборной завершится в середине отбора. Такого нет нигде в мире», – сказал Вацко.

УАФ пока ничего не сообщила о том, продолжит ли испанский наставник работу после того, как Украина U-21 на молодежном Евро-2025 вылетела на групповом этапе.