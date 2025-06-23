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23 июня 2025, 17:57 |
26
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

23 июня 2025, 17:57 |
26
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 23 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Атлетико – Ботафого

Ggbet 1.66 – 4.00 – 5.80

22:00 Сиэтл Саундерс – ПСЖ

Ggbet 19.50 – 9.80 – 1.15

04:00 Интер Майами – Памлейрас

Ggbet 5.15 – 2.60 – 2.24

04:00 Порту – Аль-Ахли

Ggbet 1.74 – 4.09 – 4.85

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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