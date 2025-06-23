СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня

В понедельник, 23 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Атлетико – Ботафого

1.66 – 4.00 – 5.80

22:00 Сиэтл Саундерс – ПСЖ

19.50 – 9.80 – 1.15

04:00 Интер Майами – Памлейрас

5.15 – 2.60 – 2.24

04:00 Порту – Аль-Ахли

1.74 – 4.09 – 4.85

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