Другие новости23 июня 2025, 17:57 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
23 июня 2025, 17:57 |
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В понедельник, 23 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Атлетико – Ботафого
22:00 Сиэтл Саундерс – ПСЖ
04:00 Интер Майами – Памлейрас
04:00 Порту – Аль-Ахли
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