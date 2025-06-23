В Черноморец приехал еще один экс-игрок Металлиста 1925

В последнее время в одесском «Черноморце» все чаще прослеживается харьковский след. Речь в основном идет о представителе Премьер-лиги – «Металлист 1925», из которого в Одессу за последний год перебралось уже несколько футболистов.

Прошлым летом «первой ласточкой» стал полузащитник Артем Габелок, а в период зимнего антракта в прошлом чемпионате «Черноморец» взял в аренду еще одного игрока среднего звена – Игоря Когута.

Как стало известно Sport.ua, очередным экс-харьковчанином в команде «моряков» может стать 29-летний атакующий полузащитник Ростислав Русин, который приехал в нее на смотрины. На профессиональном уровне «Металлист 1925» является его предыдущим клубом, в котором этот игрок выступал в течение трех сезонов подряд - с 2021/22 до 2023/24. За это время в форме харьковской команды Русин сыграл в 43 матчах, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.

Ранее мы сообщали, что бывший игрок «Динамо» и «Шахтера» присоединился к «Черноморцу».