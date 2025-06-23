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  4. В Черноморец приехал еще один экс-игрок Металлиста 1925
Украина. Первая лига
23 июня 2025, 17:50 |
1183
0

В Черноморец приехал еще один экс-игрок Металлиста 1925

Из команды одного города-«миллионника» – в другой

23 июня 2025, 17:50 |
1183
0
В Черноморец приехал еще один экс-игрок Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

В последнее время в одесском «Черноморце» все чаще прослеживается харьковский след. Речь в основном идет о представителе Премьер-лиги – «Металлист 1925», из которого в Одессу за последний год перебралось уже несколько футболистов.

Прошлым летом «первой ласточкой» стал полузащитник Артем Габелок, а в период зимнего антракта в прошлом чемпионате «Черноморец» взял в аренду еще одного игрока среднего звена – Игоря Когута.

Как стало известно Sport.ua, очередным экс-харьковчанином в команде «моряков» может стать 29-летний атакующий полузащитник Ростислав Русин, который приехал в нее на смотрины. На профессиональном уровне «Металлист 1925» является его предыдущим клубом, в котором этот игрок выступал в течение трех сезонов подряд - с 2021/22 до 2023/24. За это время в форме харьковской команды Русин сыграл в 43 матчах, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.

Ранее мы сообщали, что бывший игрок «Динамо» и «Шахтера» присоединился к «Черноморцу».

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Черноморец Одесса Металлист 1925 Артем Габелок
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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