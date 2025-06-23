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  4. АЛЬКАРАС: «После матча с Мунаром я был расстроен своей подачей»
ATP
23 июня 2025, 17:01 |
111
0

АЛЬКАРАС: «После матча с Мунаром я был расстроен своей подачей»

Испанский теннисист провел пресс-конференцию

23 июня 2025, 17:01 |
111
0
АЛЬКАРАС: «После матча с Мунаром я был расстроен своей подачей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги травяного турнира АТР 500 в Лондоне и ответил на вопросы журналистов.

Его главная гордость на турнире

«Переключиться с грунта на траву всего за пару дней – это действительно сложно, а именно столько времени у меня было до начала турнира. Лишь два дня тренировок, а потом сразу надо было выходить и играть. Я приехал сюда без каких-либо ожиданий. Просто хотел сыграть два–три матча, почувствовать себя комфортно на траве, понять, что нужно улучшить, над чем работать.

Я очень быстро адаптировался к покрытию, и этим я особенно горжусь. Цель была достигнута – и речь не о победе в турнире или выходе в финал. Я просто хотел почувствовать себя уверенно на траве. Главное, чем я доволен за эту неделю – это тем, как я прогрессировал каждый день. От первого матча до сегодняшнего я стал совершенно другим игроком на траве».

Насколько важна была поездка на Ибицу?

«Многие спрашивают, поеду ли я туда снова. Надеюсь, да. Но, как я уже говорил, я – тот игрок, которому нужны свободные дни, дни отдыха, дни для себя, чтобы провести время с друзьями, с семьёй, просто отключиться от всего. Мне это необходимо, и главное – я это осознаю. Те дни на Ибице очень помогли мне почувствовать себя не теннисистом, а просто человеком, который наслаждается жизнью, отдыхает, веселится. После этого я вернулся на корт с новой энергией и желанием снова играть.

Это мне очень помогло. Я не скажу, что выиграл турнир благодаря Ибице, но да – после этой победы я не поеду сразу домой. Останусь в Лондоне, постараюсь немного насладиться городом. Посмотрим, как сложатся следующие дни, но у меня точно будут выходные, чтобы отдохнуть и потом вернуться к подготовке к Уимблдону как можно лучше».

Прогресс в подаче

«После матча с Мунаром я был расстроен своей подачей и решил попробовать что-то изменить на тренировках – просто улучшить хоть немного подачу в матчах. С тех пор я действительно подаю очень–очень хорошо. Честно говоря, теперь я понимаю, как себя чувствуют Джон Иснер и Райли Опелка. Сегодня это был большой шаг вперед. Это важный элемент, потому что когда играешь с соперником, у которого отличная подача, твоя собственная подача тоже должна быть на уровне. Я доволен и надеюсь сохранить этот прогресс, а к Уимблдону сделать ее еще лучше».

Отпуск и хейт

«Я получил много хейта (ненавистных сообщений), когда проиграл в Майами. Вместо того чтобы сразу вернуться к тренировкам, я взял паузу и уехал с семьей в Канкун. Тогда началось много негатива – мол, «что за парень, проиграл в первом круге, не тренируется, не выходит на корт, не работает над ошибками».

Но именно в этом и был ключ – провести пять-шесть дней без ракетки, без корта. Просто поехать в отпуск с семьёй, отвлечься, подумать, что я мог сделать по-другому. После Майами и отдыха в Канкуне я снова почувствовал радость от игры в теннис, удовольствие от того, что выхожу на корт и снова соревнуюсь».

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ATP Лондон Карлос Алькарас (теннисист) пресс-конференция
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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