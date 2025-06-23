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  4. АЛЬКАРАС – о Легечке: «Играть против тебя – всегда кошмар, это тяжело»
ATP
23 июня 2025, 06:59 | Обновлено 23 июня 2025, 07:00
37
0

АЛЬКАРАС – о Легечке: «Играть против тебя – всегда кошмар, это тяжело»

Испанский теннисист произнес на корте победную речь

23 июня 2025, 06:59 | Обновлено 23 июня 2025, 07:00
37
0
АЛЬКАРАС – о Легечке: «Играть против тебя – всегда кошмар, это тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас, переиграв в финале травяного турнира АТР 500 в Лондоне чеха Иржи Легечку, завоевал свой пятый титул в сезоне.

В своей победной речи на корте испанский теннисист не скрывал радость и позитивное настроение.

«Этот титул очень особенный для меня. Иржи, у тебя была невероятная неделя, ты показывал очень высокий уровень. Играть против тебя – всегда кошмар, это действительно тяжело. Я просто счастлив снова поднять трофей.

Огромное спасибо всем, кто делает этот турнир возможным. Я приехал сюда без ожиданий, просто чтобы поиграть в хороший теннис и постараться адаптироваться к траве. Спасибо моей команде – мне очень повезло, что рядом со мной была моя семья и много друзей, благодаря которым я чувствовал себя очень комфортно на корте и за его пределами».

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ATP Лондон Карлос Алькарас (теннисист) Иржи Легечка
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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