АЛЬКАРАС – о Легечке: «Играть против тебя – всегда кошмар, это тяжело»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас, переиграв в финале травяного турнира АТР 500 в Лондоне чеха Иржи Легечку, завоевал свой пятый титул в сезоне.

В своей победной речи на корте испанский теннисист не скрывал радость и позитивное настроение.

«Этот титул очень особенный для меня. Иржи, у тебя была невероятная неделя, ты показывал очень высокий уровень. Играть против тебя – всегда кошмар, это действительно тяжело. Я просто счастлив снова поднять трофей.

Огромное спасибо всем, кто делает этот турнир возможным. Я приехал сюда без ожиданий, просто чтобы поиграть в хороший теннис и постараться адаптироваться к траве. Спасибо моей команде – мне очень повезло, что рядом со мной была моя семья и много друзей, благодаря которым я чувствовал себя очень комфортно на корте и за его пределами».