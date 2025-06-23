Металлист 1925 подпишет забивного нападающего Динамо. Но есть нюанс

Харьковский «Металлист 1925» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации ТаТоТаке, харьковский клуб предметно интересуется нападающим албанского «Динамо Сити» Питером Итодо.

21-летний нигериец мощно провел предыдущий сезон – 33 матча, 21 гол и 5 ассистов во всех турнирах. Стоимость форварда оценивается в 1 миллион евро.

Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.