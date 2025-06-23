Чемпионат Украины23 июня 2025, 23:18 |
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Металлист 1925 подпишет забивного нападающего Динамо. Но есть нюанс
Харьковчане нацелились на Питера Итодо
23 июня 2025, 23:18 |
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Харьковский «Металлист 1925» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно.
По информации ТаТоТаке, харьковский клуб предметно интересуется нападающим албанского «Динамо Сити» Питером Итодо.
21-летний нигериец мощно провел предыдущий сезон – 33 матча, 21 гол и 5 ассистов во всех турнирах. Стоимость форварда оценивается в 1 миллион евро.
Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.
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