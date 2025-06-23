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  4. Металлист 1925 подпишет забивного нападающего Динамо. Но есть нюанс
Чемпионат Украины
23 июня 2025, 23:18 |
628
0

Металлист 1925 подпишет забивного нападающего Динамо. Но есть нюанс

Харьковчане нацелились на Питера Итодо

23 июня 2025, 23:18 |
628
0
Металлист 1925 подпишет забивного нападающего Динамо. Но есть нюанс
Getty Images/Global Images Украина. Питер Итодо

Харьковский «Металлист 1925» планирует усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации ТаТоТаке, харьковский клуб предметно интересуется нападающим албанского «Динамо Сити» Питером Итодо.

21-летний нигериец мощно провел предыдущий сезон – 33 матча, 21 гол и 5 ассистов во всех турнирах. Стоимость форварда оценивается в 1 миллион евро.

Ранее «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти новичков – договоры подписали защитники Евгений Павлюк, Александр Мартынюк и Илья Крупский, а также хавбеки Иван Калюжный и Денис Антюх.

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Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Тирана
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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