ФОТО. «Королева футбола» сменила форму на бикини. Киана Дюфур – топ
Киана Дюфур – мечта футбольного болельщика
Футбольная соперница Алиши Леманн, Киана Дюфур, взбудоражила фанатов, показав свои яркие фото в бикини и в форме. –
19-летняя уроженка Бразилии, которую называют «Королевой футбола», поделилась снимками в гоночном бикини с подписью: «Может, я не в твоём темпе?». Поклонники отреагировали бурно: «Ты идеальна!», «Моя мечта!» и «Слишком быстрая для меня!».
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Киана стала вирусной после перехода в женскую команду Университета Южного Миссисипи, о чём объявили в ноябре. Ранее она играла на полупрофессиональном уровне в Канаде и представляла молодёжную сборную Гаити.
У Дюфур уже более 444 тысяч подписчиков, включая Мемфиса Депая и Ламина Ямаля. Её посты лайкали Джесси Лингард, Рис Нельсон и Вестон Маккенни. Однако дебютировать за команду она сможет только в августе, когда стартует сезон 2025.
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