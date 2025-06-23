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23 июня 2025, 16:19 |
1131
0

ФОТО. «Королева футбола» сменила форму на бикини. Киана Дюфур – топ

Киана Дюфур – мечта футбольного болельщика

23 июня 2025, 16:19 |
1131
0
ФОТО. «Королева футбола» сменила форму на бикини. Киана Дюфур – топ
Instagram. Киана Дюфур

Футбольная соперница Алиши Леманн, Киана Дюфур, взбудоражила фанатов, показав свои яркие фото в бикини и в форме. –

19-летняя уроженка Бразилии, которую называют «Королевой футбола», поделилась снимками в гоночном бикини с подписью: «Может, я не в твоём темпе?». Поклонники отреагировали бурно: «Ты идеальна!», «Моя мечта!» и «Слишком быстрая для меня!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Киана стала вирусной после перехода в женскую команду Университета Южного Миссисипи, о чём объявили в ноябре. Ранее она играла на полупрофессиональном уровне в Канаде и представляла молодёжную сборную Гаити.

У Дюфур уже более 444 тысяч подписчиков, включая Мемфиса Депая и Ламина Ямаля. Её посты лайкали Джесси Лингард, Рис Нельсон и Вестон Маккенни. Однако дебютировать за команду она сможет только в августе, когда стартует сезон 2025.

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фото lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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