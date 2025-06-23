Сохранят нидерландца. Барселона продлит контракт с полузащитником

28-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продлит контракт с клубом.

Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро.

Известно, что клуб и футболист на завершающей стадии и объявят о продлении до конца июня.

Френки де Йонг присоединился к каталонцам еще в 2019 году. Тогда голландец обошелся «Барселоне» в 86 миллионов евро.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл за «Барселону» 28 матчей и забил 2 мяча.

Действующее соглашение с каталонцами у де Йонга рассчитано до июня 2026 года.