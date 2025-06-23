Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сохранят нидерландца. Барселона продлит контракт с полузащитником
Испания
23 июня 2025, 16:28 |
386
0

Сохранят нидерландца. Барселона продлит контракт с полузащитником

Френки де Йонг останется в клубе еще на несколько сезонов

23 июня 2025, 16:28 |
386
0
Сохранят нидерландца. Барселона продлит контракт с полузащитником
Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг продлит контракт с клубом.

Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро.

Известно, что клуб и футболист на завершающей стадии и объявят о продлении до конца июня.

Френки де Йонг присоединился к каталонцам еще в 2019 году. Тогда голландец обошелся «Барселоне» в 86 миллионов евро.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл за «Барселону» 28 матчей и забил 2 мяча.

Действующее соглашение с каталонцами у де Йонга рассчитано до июня 2026 года.

По теме:
ФОТО. Футболист Барселоны наконец женился. Они вместе с 16 лет
ФОТО. «Мама, посмотри!» — Ламин Ямаль шокирован поступком своего кумира
Надо двигаться дальше. На этой неделе Монако подпишет игрока Барселоны
Барселона Френки де Йонг продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур и Олейникова получили соперниц в квалификации Уимблдона-2025
Теннис | 23 июня 2025, 16:13 5
Снигур и Олейникова получили соперниц в квалификации Уимблдона-2025
Снигур и Олейникова получили соперниц в квалификации Уимблдона-2025

Дарья в первом раунде встретится с Дженгиз, Олейникова на старте поборется против Парри

Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Другие виды | 22 июня 2025, 20:12 1
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года

Украинская спортсменка взяла высоту 1.92 м на этапе Континентального тура

Президент ФИФА: «Футбол станет спортом номер 1 в США. Я уверен»
Футбол | 23.06.2025, 16:54
Президент ФИФА: «Футбол станет спортом номер 1 в США. Я уверен»
Президент ФИФА: «Футбол станет спортом номер 1 в США. Я уверен»
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Бокс | 23.06.2025, 02:12
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Футбол | 23.06.2025, 08:49
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
23.06.2025, 06:55
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
21.06.2025, 19:45 131
Футбол
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
22.06.2025, 15:13 3
Футбол
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
23.06.2025, 05:05 2
Футбол
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
21.06.2025, 22:23 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
22.06.2025, 08:49 18
Бокс
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
21.06.2025, 20:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем