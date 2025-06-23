ФОТО. Футболист Барселоны наконец женился. Они вместе с 16 лет

Футболист «Барселоны» Рональд Араухо и его жена Абигейл Оливера отпраздновали свадьбу в церкви в Уругвае с близкими друзьями и семьёй, среди гостей был Ансу Фати.

Контракт Араухо с клубом был продлён в январе и сопровождался большим праздником, когда он сделал предложение Абигейл.

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Официальная церемония состоялась 21 июня, а первые фото с неё появились через два дня.

Пара вместе с 2016 года, познакомились в 16 лет, у них двое детей — Айтана и Адара, которые часто появляются в их соцсетях. Хотя свадьба была приватной, несколько игроков «Барселоны» посетили её во время отпуска, включая Ансу Фати, который публиковал фото с визита на стадион Сентенарио и прогулок по Монтевидео.