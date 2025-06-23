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23 июня 2025, 16:03 |
1924
1

ФОТО. Футболист Барселоны наконец женился. Они вместе с 16 лет

Рональд Араухо женился со своей возлюбленной Абигейл

23 июня 2025, 16:03 |
1924
1
ФОТО. Футболист Барселоны наконец женился. Они вместе с 16 лет
Instagram. Рональд Араухо и Абигейл Оливера

Футболист «Барселоны» Рональд Араухо и его жена Абигейл Оливера отпраздновали свадьбу в церкви в Уругвае с близкими друзьями и семьёй, среди гостей был Ансу Фати.

Контракт Араухо с клубом был продлён в январе и сопровождался большим праздником, когда он сделал предложение Абигейл.

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Официальная церемония состоялась 21 июня, а первые фото с неё появились через два дня.

Пара вместе с 2016 года, познакомились в 16 лет, у них двое детей — Айтана и Адара, которые часто появляются в их соцсетях. Хотя свадьба была приватной, несколько игроков «Барселоны» посетили её во время отпуска, включая Ансу Фати, который публиковал фото с визита на стадион Сентенарио и прогулок по Монтевидео.

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фото Рональд Араухо Барселона lifestyle свадьба Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Уругвая по футболу Ансу Фати
Максим Лапченко Источник: Instagram
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у цього зарплатна банківська картка вже у нього, чи як у Ямаля, все ще у мами?
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