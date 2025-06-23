Надежда и Юлия вместе. Пять украинок сыграют в парном разряде Уимблдона
Сестры Киченок, Стародубцева, Костюк и Ястремская представят Украину на мейджоре
Пять украинских теннисисток сыграют в основной сетки парного разряда Уимблдонского турнира 2025.
В основе травяного слэма сыграет только один тандем, который будет состоять только из представительниц Украины – Надежда Киченок / Юлия Стародубцева.
Украинки, которые сыграют в парном разряде Уимблдона-2025:
- Людмила Киченок / Эллен Перес
- Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
- Надежда Киченок / Юлия Стародубцева
- Даяна Ястремская / Бибиана Схофс
В основе одиночного разряда Уимблдона гарантировано выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. В квалификации сыграют Дарья Снигур и Александра Олейникова, которые 23 июня получили первых соперниц в отборе.
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