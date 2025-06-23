Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда и Юлия вместе. Пять украинок сыграют в парном разряде Уимблдона
Уимблдон
23 июня 2025, 17:48 |
313
0

Надежда и Юлия вместе. Пять украинок сыграют в парном разряде Уимблдона

Сестры Киченок, Стародубцева, Костюк и Ястремская представят Украину на мейджоре

23 июня 2025, 17:48 |
313
0
Надежда и Юлия вместе. Пять украинок сыграют в парном разряде Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Пять украинских теннисисток сыграют в основной сетки парного разряда Уимблдонского турнира 2025.

В основе травяного слэма сыграет только один тандем, который будет состоять только из представительниц Украины – Надежда Киченок / Юлия Стародубцева.

Украинки, которые сыграют в парном разряде Уимблдона-2025:

  • Людмила Киченок / Эллен Перес
  • Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
  • Надежда Киченок / Юлия Стародубцева
  • Даяна Ястремская / Бибиана Схофс

В основе одиночного разряда Уимблдона гарантировано выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. В квалификации сыграют Дарья Снигур и Александра Олейникова, которые 23 июня получили первых соперниц в отборе.

По теме:
Когда был последний? Шесть лет без трофеев: все финалы Ястремской
Киченок с новой напарницей на супертай-брейке выиграла матч в Бад-Хомбурге
Снигур и Олейникова получили соперниц в квалификации Уимблдона-2025
Бибиана Схофс Людмила Киченок Эллен Перес Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Надежда Киченок Юлия Стародубцева Даяна Ястремская Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Футбол | 22 июня 2025, 21:07 8
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли

В четвертьфинале Евро-2025 U-21 Франция переиграла Данию со счетом 3:2

Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Бокс | 23 июня 2025, 06:55 0
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»

Фреди Роуч – о Флойде Мейвезере

Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Другие виды | 22.06.2025, 20:12
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
АЛЬКАРАС: «После матча с Мунаром я был расстроен своей подачей»
Теннис | 23.06.2025, 17:01
АЛЬКАРАС: «После матча с Мунаром я был расстроен своей подачей»
АЛЬКАРАС: «После матча с Мунаром я был расстроен своей подачей»
Новые клубы для Рафиньи и Исака. 10 трансферов лета, о которых мы мечтаем
Футбол | 23.06.2025, 12:12
Новые клубы для Рафиньи и Исака. 10 трансферов лета, о которых мы мечтаем
Новые клубы для Рафиньи и Исака. 10 трансферов лета, о которых мы мечтаем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
21.06.2025, 19:45 131
Футбол
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
22.06.2025, 15:13 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
22.06.2025, 08:49 18
Бокс
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 27
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
23.06.2025, 08:15 2
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
23.06.2025, 05:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем