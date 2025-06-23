Надежда и Юлия вместе. Пять украинок сыграют в парном разряде Уимблдона

Пять украинских теннисисток сыграют в основной сетки парного разряда Уимблдонского турнира 2025.

В основе травяного слэма сыграет только один тандем, который будет состоять только из представительниц Украины – Надежда Киченок / Юлия Стародубцева.

Украинки, которые сыграют в парном разряде Уимблдона-2025:

Людмила Киченок / Эллен Перес

Людмила Киченок / Эллен Перес Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе Надежда Киченок / Юлия Стародубцева

Надежда Киченок / Юлия Стародубцева Даяна Ястремская / Бибиана Схофс

В основе одиночного разряда Уимблдона гарантировано выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. В квалификации сыграют Дарья Снигур и Александра Олейникова, которые 23 июня получили первых соперниц в отборе.