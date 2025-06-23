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Уимблдон
23 июня 2025, 16:13 | Обновлено 23 июня 2025, 16:21
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1

Снигур и Олейникова получили соперниц в квалификации Уимблдона-2025

Дарья в первом раунде встретится с Дженгиз, Олейникова на старте поборется против Парри

23 июня 2025, 16:13 | Обновлено 23 июня 2025, 16:21
136
1
Снигур и Олейникова получили соперниц в квалификации Уимблдона-2025
Instagram. Александра Олейникова

23 июня состоялась жеребьевка квалификации женского одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025.

В отборе к травяному слэму выступят Дарья Снигур (WTA 163) и Александра Олейникова (WTA 196).

Снигур в первом раунде поборется против Берфу Дженгиз (Турция, WTA 380). Если Дарье удастся пробиться во второй круг, то там ее будет ждать победительница противостояния Яна Фетт – Вэй Сицзя.

Олейникова в четвертьфинале квалов встретится с 17-й сеяной Диан Парри (WTA 113). Для Александры это будет дебютное выступления на турнирах Grand Slam. Во втором раунде Олейникова может сыграть либо с Алиной Чараевой, либо с Моной Бартел.

В основе Уимблдона Украину гарантировано представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Также была заявлена и Ангелина Калинина, однак она отказалась от участия.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
У Олійникової шансів більше вийти в основу, ніж у Снігур
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