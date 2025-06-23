ФОТО. «Мама, посмотри!» — Ламин Ямаль шокирован поступком своего кумира

Ламин Ямаль переполнился гордостью, увидев, как Неймар надел футболку «Барселоны» с его именем.

Подросток опубликовал сообщение «мама, посмотри». Ямаль провёл часть лета с Неймаром в Бразилии, где они вместе отдыхали и играли в футбол.

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Ямаль давно восхищается Неймаром и недавно показал фото в футболке «Сантоса» с номером 11. Неймар ответил — позировал в майке с надписью «Yamal 19», и тоже поделился снимком с подписью «мама, посмотри».

Ямаль готовится подписать новый контракт с «Барселоной», который вступит в силу после его 18-летия 13 июля. После успеха с треблом в сезоне 2024-25 он мечтает в будущем выиграть «Золотой мяч».