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Украина. Вторая лига
23 июня 2025, 23:36 |
368
0

Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина

ФК «Кремень» сохранил профессиональный статус

23 июня 2025, 23:36 |
368
0
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
ФК «Кремень»

ФК «Кремень» прекратит выступления во Второй лиге чемпионата Украины по футболу, сообщил директор клуба Андрей Филь.

«Мы сохранили статус профессионального клуба, но на год приостановили участие в соревнованиях. Во время войны клуб может предоставить письмо, что имеет определенные финансовые или другие трудности, связанные с войной. На Конгрессе это выносится на голосование, и клубы голосуют, предоставить возможность клубу приостановить участие в соревнованиях с сохранением профессионального статуса или не предоставить.

Мы вышли с таким письмом, клубы проголосовали, чтобы оставить нам профессиональный статус и дать нам год на то, чтобы не участвовать в соревнованиях.

Причина решения – финансовые трудности владельца клуба. У него бизнес связан с нефтеперерабатывающим заводом, сейчас эта отрасль испытывает большие проблемы. Мы пообщались, приняли решение не брать на себя те обязанности, которые не сможем выполнить.

Мы могли бы начать сезон, но если бы нам стало еще хуже – мы могли бы сняться после 5-6 тура, сорвать чемпионат, оставить футболистов вне трансферного окна без работы.

Клуб свою деятельность продолжает, просто мы на год взяли паузу в участии в соревнованиях», – сказал Андрей Филь.

В сезоне 2024/25 «Кремень» занял 17-е место в Первой лиге, набрав 14 очков. Коллектив из Кременчуга не смог побороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе Украины, поэтому вылетел во Вторую лигу.

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Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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