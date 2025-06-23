Стало известно, почему Борнмут не хочет продавать Забарного в ПСЖ

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации известного журналиста Руди Галетти, «ПСЖ» направил «Борнмуту» очередное предложение, которое составляет более 60 миллионов евро, однако английский клуб не спешит его принимать. «Борнмут» видит в Забарном очень большой потенциал, «вишни» считают, что смогут в будущем получить за Забарного гораздо больше денег.

Сам Забарный не оказывает давления на свой нынешний клуб и готовится к новому сезону, хотя и согласовал с «ПСЖ» контракт до 2030 года.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.