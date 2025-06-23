Турция23 июня 2025, 22:25 |
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Клуб-сенсация АПЛ хочет украинца за 15 млн евро. За сборную он еще не играл
Батагов может перейти в «Ноттингем Форест»
23 июня 2025, 22:25 |
1735
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23-летний украинский центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов может уже этим летом сменить клуб.
По информации источника, Арсением Батаговым интересуются четыре команды из Италии и Англии. «Лацио» и «Ноттингем Форест» настроены купить украинского игрока. «Трабзонспор» не рассматривает трансфер Батагова за сумму ниже 15 миллионов евро.
В этом сезоне Батагов провел 23 матча, забил 2 гола и отдал один ассист.
Ранее Батагов объяснил роковую ошибку в матче молодежного Евро с Нидерландами.
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Комментарии 2
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Матвієнка забирайте, такий самий як і цей
Непогані варіанти. Батагов провалив молодіжне Євро, але в клубі виглядає добре
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