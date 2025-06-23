Клуб-сенсация АПЛ хочет украинца за 15 млн евро. За сборную он еще не играл

23-летний украинский центральный защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов может уже этим летом сменить клуб.

По информации источника, Арсением Батаговым интересуются четыре команды из Италии и Англии. «Лацио» и «Ноттингем Форест» настроены купить украинского игрока. «Трабзонспор» не рассматривает трансфер Батагова за сумму ниже 15 миллионов евро.

В этом сезоне Батагов провел 23 матча, забил 2 гола и отдал один ассист.

Ранее Батагов объяснил роковую ошибку в матче молодежного Евро с Нидерландами.