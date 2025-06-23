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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 14:49 | Обновлено 23 июня 2025, 15:16
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0

Участник ЛЧ 2024/25. Назван соперник Кривбасса на сборах в Словении

Спарринг с «Динамо» Загреб запланирован на 19 июля

23 июня 2025, 14:49 | Обновлено 23 июня 2025, 15:16
117
0
Участник ЛЧ 2024/25. Назван соперник Кривбасса на сборах в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Загреб

«Кривбасс» продолжает подготовку к началу нового сезона. Криворожский клуб определился с очередным соперником в контрольных матчах.

Криворожский «Кривбасс» проведет летние сборы в Брежице (Словения). Они начнутся 25 июня. Команда планирует провести шесть спаррингов.

Четыре соперника уже известны. «Кривбас» сыграет с болгарским ЦСКА, клубом «Браво» Любляна (Словения) и с 20-кратным чемпионом Венгрии «Уйпештом» из Будапешта.

19 июля подопечные Патрика ван Леувена сыграют с «Динамо» Загреб, Хорватия. Загребское «Динамо» – 25-кратный чемпион Хорватии, 17-кратный обладатель национального Кубка. В прошлом сезоне «Динамо» заняло второе место вслед за «Риекой», уступив чемпионство только по дополнительным показателям.

«Кривбасс» уже встречался с «Динамо» на прошлогодних словенских сборах, и тогда голы Аду и Твердохлеба помогли криворожцам одержать победу со счетом 2:0.

Контрольные матчи «Кривбасса»

  • 28.06, суббота: «ЦСКА» София, Болгария
  • 06.07, воскресенье: «Браво» Любляна, Словения
  • 13.07, воскресенье: «Уйпешт» Будапешт, Венгрия
  • 19.07, суббота: «Динамо» Загреб, Хорватия

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» хочет подписать вингера боливийского «Стронгеста».

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Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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