Участник ЛЧ 2024/25. Назван соперник Кривбасса на сборах в Словении

«Кривбасс» продолжает подготовку к началу нового сезона. Криворожский клуб определился с очередным соперником в контрольных матчах.

Криворожский «Кривбасс» проведет летние сборы в Брежице (Словения). Они начнутся 25 июня. Команда планирует провести шесть спаррингов.

Четыре соперника уже известны. «Кривбас» сыграет с болгарским ЦСКА, клубом «Браво» Любляна (Словения) и с 20-кратным чемпионом Венгрии «Уйпештом» из Будапешта.

19 июля подопечные Патрика ван Леувена сыграют с «Динамо» Загреб, Хорватия. Загребское «Динамо» – 25-кратный чемпион Хорватии, 17-кратный обладатель национального Кубка. В прошлом сезоне «Динамо» заняло второе место вслед за «Риекой», уступив чемпионство только по дополнительным показателям.

«Кривбасс» уже встречался с «Динамо» на прошлогодних словенских сборах, и тогда голы Аду и Твердохлеба помогли криворожцам одержать победу со счетом 2:0.

Контрольные матчи «Кривбасса»

28.06, суббота: «ЦСКА» София, Болгария

06.07, воскресенье: «Браво» Любляна, Словения

13.07, воскресенье: «Уйпешт» Будапешт, Венгрия

19.07, суббота: «Динамо» Загреб, Хорватия

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» хочет подписать вингера боливийского «Стронгеста».