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  4. Поль ПОГБА: «Это было слишком больно»
Франция
23 июня 2025, 14:58 |
434
0

Поль ПОГБА: «Это было слишком больно»

Французский хавбек рассказал о периоде дисквалификации

23 июня 2025, 14:58 |
434
0
Поль ПОГБА: «Это было слишком больно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба рассказал о том, как проходил период дисквалификации за допинг:

«Это было как приговор: футбол для меня закончился. Я ничего не понимал... Было очень, очень тяжело. Я не был готов. Наказание без объяснений, без того, чтобы меня действительно выслушали, стало шоком.

Мне также пришлось покинуть Италию, потому что мои дети ходили в школу рядом с тренировочной базой. Каждый день, когда я провожал их, мы проезжали мимо нее, и они спрашивали, когда я снова буду играть. Я больше не мог этого выносить. Это было слишком больно.

Тогда я просил клуб о помощи – просил о медицинской поддержке или персональном тренере, ведь формально я оставался игроком «Ювентуса». Но мне даже этого не предоставили. Они не были на моей стороне. И это сильно ударило по мне. Я не понимал, почему так, ведь не был в конфликте с клубом».

Последним клубом Поля Погба был туринский «Ювентус». Из-за дисквалификации, которая закончилась в начале этого года, он не играл в футбол с 3 сентября 2023 года. Тогда француз в последний раз появился на поле в рамках матча с «Эмполи» в Серии А.

Ранее сообщалось о том, что стал известен новый клуб Погба.

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Поль Погба Ювентус допинг дисквалификация
Даниил Кирияка Источник: TF1
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