Поль ПОГБА: «Это было слишком больно»
Французский хавбек рассказал о периоде дисквалификации
Французский полузащитник Поль Погба рассказал о том, как проходил период дисквалификации за допинг:
«Это было как приговор: футбол для меня закончился. Я ничего не понимал... Было очень, очень тяжело. Я не был готов. Наказание без объяснений, без того, чтобы меня действительно выслушали, стало шоком.
Мне также пришлось покинуть Италию, потому что мои дети ходили в школу рядом с тренировочной базой. Каждый день, когда я провожал их, мы проезжали мимо нее, и они спрашивали, когда я снова буду играть. Я больше не мог этого выносить. Это было слишком больно.
Тогда я просил клуб о помощи – просил о медицинской поддержке или персональном тренере, ведь формально я оставался игроком «Ювентуса». Но мне даже этого не предоставили. Они не были на моей стороне. И это сильно ударило по мне. Я не понимал, почему так, ведь не был в конфликте с клубом».
Последним клубом Поля Погба был туринский «Ювентус». Из-за дисквалификации, которая закончилась в начале этого года, он не играл в футбол с 3 сентября 2023 года. Тогда француз в последний раз появился на поле в рамках матча с «Эмполи» в Серии А.
Ранее сообщалось о том, что стал известен новый клуб Погба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
22 июня Даяна уступила Маккартни Кесслер в решающем поединке соревнований WTA 250
Элина в двух партиях справилась с Элизе на пятисотнике, сыграв первый матч на траве в 2025