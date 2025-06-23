Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Еще 1 фактор». В переговорах по трансферу Забарного существенные трудности
Англия
23 июня 2025, 13:48 |
974
0

«Еще 1 фактор». В переговорах по трансферу Забарного существенные трудности

Фабрис Хокинс раскрыл детали

23 июня 2025, 13:48 |
974
0
«Еще 1 фактор». В переговорах по трансферу Забарного существенные трудности
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс поделился деталями переговоров между французским «ПСЖ» и английским «Борнмутом» о трансфере украинского защитника Ильи Забарного.

«Переговоры между «Борнмутом» и «ПСЖ» пока затягиваются, потому что существует разрыв между тем, что просит «Борнмут», и тем, что «ПСЖ» готов предложить. Сам игрок уже согласился присоединиться к «ПСЖ». Пятилетний контракт уже согласован двумя сторонами, но теперь клубам нужно прийти к соглашению.

Сначала «Борнмут» просил около 75 млн евро. Они готовы немного снизить цену, но не урезать ее вдвое, если вы понимаете, о чем я. Поэтому им еще нужно прийти к соглашению. Все участники верят, что сделка в конечном итоге будет завершена, но пока она еще не подписана.

Есть еще один фактор: «Борнмуту» не обязательно продавать. Они уже потеряли Керкеза, Хейсен был продан за 62 млн евро, и их начинают разбирать по полкам. За их вингером Семеньо также следят несколько клубов. Они хотели сохранить Забарного, но теперь понимают, что это будет сложно, поэтому и пытаются получить максимальную выгоду от сделки, чтобы перестроить свой состав», – сказал Хокинс в эфире After Foot.

Сообщалось, что Забарный отказал двум топ-клубам АПЛ.

По теме:
Получили жалобу. Суд пересмотрит апелляцию Шахтера против Днепра-1
Копенгаген отказался выкупать арендованного у Шахтера футболиста
Пробиться в элиту. Буковина может забрать несколько игроков из клуба УПЛ
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ
Футбол | 23 июня 2025, 09:45 3
Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ
Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ

Владислав Вакула и Тимур Кораблин могут продолжить карьеру в ПФЛ

Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Футбол | 23 июня 2025, 07:44 5
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение

Украинцем заинтересовался «МЮ»

Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Теннис | 22.06.2025, 20:25
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Футбол | 23.06.2025, 05:05
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Что будет с Ворсклой? Крупский ответил на вопрос о будущем клуба
Футбол | 23.06.2025, 14:01
Что будет с Ворсклой? Крупский ответил на вопрос о будущем клуба
Что будет с Ворсклой? Крупский ответил на вопрос о будущем клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 19
Теннис
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
22.06.2025, 07:47 14
Футбол
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
21.06.2025, 23:55 5
Бокс
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 27
Футбол
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
21.06.2025, 14:32 13
Теннис
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
21.06.2025, 08:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем