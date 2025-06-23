«Еще 1 фактор». В переговорах по трансферу Забарного существенные трудности

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс поделился деталями переговоров между французским «ПСЖ» и английским «Борнмутом» о трансфере украинского защитника Ильи Забарного.

«Переговоры между «Борнмутом» и «ПСЖ» пока затягиваются, потому что существует разрыв между тем, что просит «Борнмут», и тем, что «ПСЖ» готов предложить. Сам игрок уже согласился присоединиться к «ПСЖ». Пятилетний контракт уже согласован двумя сторонами, но теперь клубам нужно прийти к соглашению.

Сначала «Борнмут» просил около 75 млн евро. Они готовы немного снизить цену, но не урезать ее вдвое, если вы понимаете, о чем я. Поэтому им еще нужно прийти к соглашению. Все участники верят, что сделка в конечном итоге будет завершена, но пока она еще не подписана.

Есть еще один фактор: «Борнмуту» не обязательно продавать. Они уже потеряли Керкеза, Хейсен был продан за 62 млн евро, и их начинают разбирать по полкам. За их вингером Семеньо также следят несколько клубов. Они хотели сохранить Забарного, но теперь понимают, что это будет сложно, поэтому и пытаются получить максимальную выгоду от сделки, чтобы перестроить свой состав», – сказал Хокинс в эфире After Foot.

Сообщалось, что Забарный отказал двум топ-клубам АПЛ.